Több millió ember sorsa került Arnold Schwarzenegger kezébe

A 75 éves Arnold Schwarzeneggernek már sikerült letennie a névjegyét, ugyanis a Terminátor főszereplőjeként felkarolta őt a filmszakma, így megannyi más produkcióban is szerepet kínáltak neki. A szórakoztatóiparban végzett munkája mellett azonban más hivatásokba is belekóstolt, amelyek közül csak egy volt a testépítés. A népszerű színész ugyanis a politikai karrierbe is belevágott, amiben eredményesnek bizonyult, legalábbis kezdetben. 2003-ban pontosan ezen a napon választották őt meg Kalifornia kormányzójának, ezt a posztot egészen 2011-ig töltötte be, amikor lemondott a tisztségről. Azonban, hogy mennyire van tisztában Schwarzenegger életének legjelentősebb eseményeivel, azt letesztelheti az alábbi kvízben.



Borítókép: Arnold Schwarzenegger Kaliforniában 2003. október 7-én. Fotó: Bob Riha Jr/WireImage/Getty Images Hungary)