Százezer dollárt fizetett Bill Murray a nőnek, akit egy forgatáson zaklatott

Zaklatás miatt állt le a Being Mortal című film forgatása, miután Bill Murray állítólag szexuálisan közeledett egy kollegájához. A sértett az ügyben feljelentést tett, azonban végül a feleknek sikerült peren kívül megegyezniük, Murray állítólag százezer dollárt fizetett a nőnek.

Ahogy arról korábban mi is írtunk, Bill Murray miatt még áprilisban állt le aBeing Mortalcímű film forgatása a színész nem megfelelő viselkedése miatt. Az ügyben vizsgálatot indítottak, amelyből most az is kiderült, milyen vétség miatt állt le a gyártás.

A The Guardian információi szerint ugyanis sikerült az ügy végére járni, és kiderült, a nem megfelelő viselkedés tulajdonképpen egy szexuális zaklatási esetet takar.

A lap szerint Bill Murray állítólag százezer dollárt fizetett azért, hogy rendezze egy női kollégájának panaszát, aki azt állítja, a férfi megfogdosta és maszkon keresztül meg is csókolta őt a forgatáson – mindezt a beleegyezése nélkül.

Az ominózus forgatáson a színész egy fiatalabb női produkciós asszisztens mellett volt egy ágy közelében a forgatáson, amikor az eset történt. Ekkor állítólag hozzáért, és meg is csókolta, annak ellenére hogy mindketten maszkot viseltek a Covid-óvintézkedések miatt. Murray állítása szerint csak viccnek szánta az egészet, a nő szerint korántsem volt tréfás a férfi közeledése, sokkal inkább szexuális indíttatásúnak tűnt – írja a The Guardian.

A nő, akit nem neveztek meg, hatósági feljelentést tett az ügyben, csakúgy, mint egy másik munkatárs, aki szemtanúja volt az esetnek. A Searchlight Pictures a panaszra hivatkozva azonnal leállította a film gyártását, anélkül hogy okként Murray-t nevezte volna meg.

A 72 éves színész később, áprilisban bevallotta, hogy az ő viselkedése miatt állították le a forgatást. A CNBC-nek adott interjúban Murray félreértésnek nevezte az esetet, de konkrétumokat akkor nem árult el.

Csináltam valamit, amit viccesnek tartottam, de másnak ez nem így jött le. A filmstúdió helyesen akart cselekedni, ezért mindent ellenőrizni akartak, a vizsgálat miatt pedig leállt a gyártás

– mondta akkor a színész.

Most úgy tűnik azonban, hogy jogi úton kívül sikerült egyezségre jutnia a feleknek, Murray állítólag körülbelül százezer dollárt fizetett a sértettnek, emellett pedig titoktartást is vállalt.

Korábban többen is panaszkodtak rá

Nem ez volt az első eset azonban, hogy Murray kihúzta a gyufát, a Charlie angyalai forgatásán például Drew Barrymore háborodott fel kollégája viselkedésén, aki állítása szerint elfogadhatatlan megjegyzésekkel illette őt.

Az Oscar-díjas Richard Dreyfuss szintén problémás esetről számolt be. A színész az 1991-es Isten nem ver Bobbal című film forgatásán különbözött össze olyannyira főszereplőtársával, hogy Murray végül egy hamutartóval fejbe dobta, majd többször is megpróbálta megütni.

(Borítókép: Scott Olson / Getty Images)