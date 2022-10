A dollármilliós bevételek mellett akár 3-4 millió dollárt, azaz 1,7 milliárd forintot is elkölt tartalmaira havonta a YouTube pénzosztójaként is ismert MrBeast. A mindössze 24 éves Jimmy Donaldson a második tartalomgyártó a platformon, aki átlépte a 100 millió követős határt, amely nagyban köszönhető a tartalmaira fordított összegnek is.