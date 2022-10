Van valaki, akitől máig nem tud elszakadni az 50 éves Eminem – hetente felhívja

Fél évszázados lett Eminem, ma ünnepli 50. születésnapját a rap amerikai, pörgő nyelvű nagyágyúja. A kilencvenes évek végétől a szakma megkerülhetetlen alakjává váló előadót ugyan a legtöbben csak ezen a néven ismerik, a rapper öt évtizeddel ezelőtt, 1972. október 17-én Marshall Bruce Mathers III néven látta meg a napvilágot a Missouri államban található kisvárosban, Saint Josephben.

A rapperként hatalmas hírnévre szert tevő Eminem gyerekkora viszontagságokkal teli volt, mindössze 18 hónapos korában édesapja elhagyta a családot, onnantól kezdve édesanyja egyedül nevelte. A rendkívül szerény körülmények között nevelkedő Mathers még mindig csak 11 éves volt, amikor nagybátyja megismertette vele a rapzenét, azonban csak pár évvel később kezdett el élénken érdeklődni az undergrund zenei stílus iránt.

Az első nagy kiadó által publikált stúdióalbumát 1999-ben adta ki, a The Slim Shady LP pedig azonnal hatalmas siker, háromszoros platinalemez lett. Ezt követően már nem volt megállás, később Grammy- és Oscar-díjat is nyert, a legsikeresebb rapperek között tartják számon.

Magánélete azonban már nem alakult ilyen fényesen. Kétszer is összeházasodott középiskolai szerelmével, Kimberly Anne Scott-tal, viharos kapcsolatukból egy lányuk született 1995-ben – Hailie Jade-et a rapper több számában is megemlíti. Eminem dalszövegei miatt sokszor került összetűzésbe és vált a sajtó célpontjává, ugyanis olyan érzékeny témákról beszél dalaiban mint a droghasználat, a szexualitás, a mentális instabilitás és az erőszak, de saját életéből is gyakran merít: rappel szegénységről, rossz párkapcsolatokról, házasságról, és az őt kritizálókról is.

De mit lehet még tudni a születésnapos golyószóró szájú rapperről? Tesztelje tudását Ön is az Index mai kvízében!

(Borítókép: Eminem a 2014-es MTV Movie Awards színpadján. Fotó: Christopher Polk/Getty Images for MTV)