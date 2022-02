Eminem Amerika faji alapú megosztottságára emlékeztethetett

A rapper nem kommentálta gesztusát, de az amerikai hírforrásoknak azonnal Colin Kaepernick amerikai futballista jutott eszükbe, aki 2016-ban ereszkedett térdre az amerikai himnusz alatt, hogy ezzel tiltakozzon a rendőri erőszak és a faji egyenlőtlenségek ellen.

Ez botrányt váltott ki, az akkor regnáló Donald Trump konzervatív elnök politikai ügyet csinált a Kaepernick és a példáját követő sporttársai viselkedéséből, azt hangoztatva, hogy a himnusz alatt tiszteletlenség, hazafiatlan térdelni. Az exelnök támogatásáról biztosította az NFL-t, hogy a gesztust betiltsa és pénzbírsággal büntethetővé tegye.

Trump kiállása az ellenállás ellen jól rezonált a szavazóbázisánál, akik többségében fehérek. Ahogy – a képek és felvételek tanúsága szerint – a nagydöntőnek otthont adót kaliforniai SoFi Stadion lelátóinak szurkolói is.

Az NFL egyik vezető tisztségviselője akkor azt mondta Kaeperncik 2016-os akciózásáról, hogy tettével azt a látszatot keltette, hogy az NFL-játékosok nem hazafiak.

Colin Kaepernick karrierje 2016-ban véget is ért, azóta egyetlen NFL-csapat sem szerződtette.

Mivel a Detroitban felnőtt Eminem nem kommentálta gesztusát, az amerikai sajtó így csak találgat. Az is lehet, hogy csak Kaepernick előtt tisztelgett, de az is, hogy a tőle megszokott polgárpukkasztásnak szánta. Arról is szól fáma, hogy előre szóltak Eminemnek: nem térdelhet le.

A fricskából Dr. Dre is kivette a részét, ő a Still Dre című számában a figyelmeztetések ellenére is kiénekelte azt a szövegrészletet, hogy „still not lovin’ the police”, azaz „még mindig nem bírom a rendőröket”.

A Half Time Show-t Eminem mellett Dr. Dre, Snoop Dogg, az infláció miatt meghízott 50 Cent és a Janet Jacksont megszégyenítő öltözetben tündöklő Mary J. Blige tette emlékezetessé.

(HuffPost/Reuters)