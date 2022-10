Két százalék esélyt adtak a túlélésre a Jóbarátok drogproblémákkal küzdő sztárjának

Drogproblémái miatt az élete is veszélybe került a Jóbarátok-sorozattal ismertté vált Matthew Perrynek. A színész öt hónapon keresztül volt kórházban – ebből két hetet kómában –, mert a túlzott szerhasználat miatt kilyukadt a vastagbele.

Bár arról már évek óta tudni lehetett, hogy a Jóbarátok-sikersorozat Chandlerjét alakító Matthew Perry hosszú időn át alkohol- és kábítószer-problémákkal küzdött, a színész most bevallotta, hogy a néhány évvel ezelőtti, 2018-as egészségi problémáit is a túlzott szerhasználat okozta.

Perry négy évvel ezelőtt azért került kórházba, mert kilyukadt a vastagbele, a People magazinnak adott interjújában azonban elmondta, hogy a probléma sokkal komolyabb volt, mint ahogyan azt korábban kommunikálta.

A színész elmondása szerint két hétig kómában volt, és összesen öt hónapot töltött kórházban, felépülésére még az őt kezelő orvosok is rendkívül kevés esélyt láttak.

Az orvosok azt mondták a családomnak, hogy két százalék esélyem van az életre. Egy ECMO-nak nevezett gépre tettek, amely a szív és a tüdő működéséért felel. Sokszor ezt úgy is hívják, hogy »üdvözlégy, Mária gép«, mert ezt szinte senki sem éli túl

– mesélte Perry.

A most 53 éves Perry november 1-jén megjelenő új könyvében, a Friends, Lovers and the Big Terrible Thing című kötetben őszintén taglalja, hogy drog- és alkoholfüggősége mennyire megkeserítette az életét, és hogy mennyi rosszat köszönhet ezeknek.

A színész állítja, már jó ideje tiszta, és jelenleg nagyon jól érzi magát a bőrében, azonban konkrétumot nem árult el azzal kapcsolatban, hogy legutóbb mikor nyúlt szerekhez.

Továbbra is minden napot számolok

– árulta el szűkszavúan Perry.

