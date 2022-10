Bejelentette jövő évi műsorait a TV2

Fischer Gábor júliusban beszélt arról az Indexnek, milyen műsorokkal készül a közeljövőben a TV2 Csoport. A programigazgató az október 20-án tartott Big Picture konferencián erősítette meg, hogy 2023-ban is lesz Sztárban Sztár és Sztárban Sztár leszek!, visszatér az Áll az alku, a Szerencsekerék és a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, új napi sorozat debütál Hazatalálsz címmel, és jön a Pepe második évada – derül ki a TV2 közleményéből.

A rendezvényen Fischer átfogó, a televíziós piac jelenlegi helyzetét és a TV2 Csoport eredményeit bemutató előadást tartott. A nézői szokások alakulásának bemutatása mellett ismertette a TV2 Csoport kiemelkedő eredményeit, és komplexen beszélt a csatornacsalád programingstratégiájáról. Ennek részeként árulta el, hogy milyen műsorok várják majd a nézőket a képernyőn a következő időszakban.

Még idén képernyőre kerül a The Bachelor – A Nagy Ő Árpa Attilával, és a Farm VIP legújabb évada, illetve a Hal a tortán is visszatér, ezúttal a SuperTV2 képernyőjén. Hamarosan jön a a Szerencsekerék, továbbá érkezik a Zsákbamacska, amely jelenleg is sikerrel fut az Egyesült Államokban.

Ami jövőre várható

2023-ban, többéves szünet után visszatér az Áll az alku Gundel Takács Gáborral és a rejtélyes igazgatóval. Egy legendás formátum is újjászületik a TV2 képernyőjén: Stohl Andrással érkezik a Family Feud, amelynek gyártó cége az UFA Magyarország lesz. Sztárgyerekek és szüleik játszanak majd Ördög Nórával a Vigyázat, gyerekkel vagyok! műsorában, és jövőre is lesz a sztárpárokat megizzasztó Drágám, add az életed!

Fikcióssorozat-fronton is bővítik a kínálatot, a Nova TV Pure Love című napi sorozatának magyar adaptációja Hazatalálsz címmel érkezik a TV2-re. A klasszikus, történetalapú sorozatban, amelyet valós helyszíneken forgatnak majd, fiatal tehetségek, népszerű színészek és legendás művészek is szerepet kapnak. A sorozat főszereplői: Törőcsik Franciska, Hajmási Dávid és Jaskó Bálint, de fontos szerepet kap Nagy-Kálózy Eszter, Esztergályos Cecília, Csapó Virág, Ábel Anita, Lékai-Kiss Ramóna, Tóth Andi, valamint Jordán Tamás, Pindroch Csaba, Kamarás Iván és Kárász Zénó is.

2023-ban érkezik a TV2 Pepe című heti fikciós sorozatának folytatása is Mucsi Zoltánnal, illetve tavasszal ismert énekesekkel érkezik a Sztárban Sztár legújabb évada, míg ősszel a újabb feltörekvő tehetségeknek ad lehetőséget a Sztárban Sztár leszek!, emellett a Séfek Séfe új évadát is műsorra tűzte a csatorna.

Egy vadonatúj társkereső műsor is debütál jövőre a TV2 képernyőjén: a Married at first sight már több mint harminc országban sikerrel futott – a formátumot egy teljesen új megközelítésben valósítják meg.