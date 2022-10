Budapestre jön Michael Bublé

A Kanadában született énekes legutóbb 2014-ben járt hazánkban, akkor a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel. Kilenc év kihagyás után azonban jövőre, pontosabban 2023. február 8-án újra Budapestre látogat, ezúttal az MVM Dome-ban fog énekelni – derül ki a Live Nation oldalán megjelent koncertajánlóból.

Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy annak, aki ki szeretne látogatni az eseményre, mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A legolcsóbb jegy ugyanis az oldalon jelenleg fellelhető adatok szerint 32 ezer, a legdrágább pedig – ha valaki az első sorban akar helyet foglalni – 109 ezer forintba kerül.

Bublé eddigi pályafutása során számos elismerést bezsebelt már, köztük több Grammy-díjat is. Az énekes már karriere kezdetén azt tűzte ki célul maga elé, hogy megpróbálja életben tartani a klasszikus amerikai dalokat, és azóta is erre törekszik. Mindemellett popdalainak köszönhetően is sikerült utat törnie magának.

Még 2018-ban kapott szárnyra az a híresztelés, hogy az énekes bejelentette visszavonulását, két évvel azután, hogy 2016-ban kiderült, a kisfiát rákkal diagnosztizálták. Mint arról egy interjúban beszámolt korábban, megviselte őt ez az időszak, és azt gondolta, soha nem fog visszatérni újra a zenéléshez, minden időt a fiával akart tölteni. Pár nappal később viszont Bublé újra megszólalt, és eloszlatta a kételyeket: nem tervez visszavonulni. Egy hónappal később dobta ki Love című albumát.

(Borítókép: Michael Bublé háromszoros Grammy-díjas kanadai énekes koncertje a Papp László Budapest Sportarénában 2014. november 2-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)