Már-már azt hittük, hogy az X Faktorban esélytelen a csapatok élete, főként a műsorban összehegesztett formációké, de tévedtünk. Az első élő show-ban volt szokásos cicaharc a mentorok között, szomorú történetek, mókás kirohanások, meg minden, ami a műsor velejárója, mintha egy noteszből olvasnánk fel.

Semmi sem változott

A műsor elkezdődött, a négy mentor pedig megérkezett egy látványos belépővel. Rögtön el is töltöttünk néhány hosszú percet azzal, ahogy a zsűri és a műsorvezető Miller Dávid egymás ruhakölteményeit kezdték kielemezni. Bár az nem derült ki, hogy Gáspár Laci zakójáért hány rózsaszín párducot kellett levadászni, Herceg Erika ízlésesen bármit is alig takaró, de cserébe mozgást erősen korlátozó ruhája pedig mibe is akadt bele pontosan, legalább kaptunk egy párat a faviccek legjavából, hogy biztos legyen az alaphangulat.

A műsor pedig elkezdődött, és máris történelmi ponthoz értünk.

Alig hogy lement az első előadó, Miller Dávid egy rövid intermezzóban közölte, hogy a mostani élő adásban debütál a tv-csatorna új neve. A változás súlyos és drámai, hisz a jól ismert RTL Klub innentől kezdve csupán RTL lesz. Egy jól irányzott kézfeltartással a műsorvezető még le is vezényelte a logó átalakulását, amit megelőzően elmesélte, hogy szinte egyidős a csatornával, és gyermekkori emlékei közé tartozott a még kölyökklubos Ördög Nóra iránti őszinte és feledhetetlen szerelme. Ezután, mintha mi sem történt volna, folytatódott a székfoglalás.

Az élő show jelenlegi rendszere egy érdekes hibrid. Akad négy szék a színpad szélén, ahová a zsűri ültetheti le az általa legjobbnak ítélt előadókat, mely védelmet biztosít a kiesés ellen. Ehhez elég három igen szavazat is a mentoroktól, majd az illető helyet foglal. Mikor a székek megtelnek, mely elég hamar bekövetkezik, és a zsűri mégis leültetne valakit, akkor válik izgalmassá a sztori.

Innentől a közönség szavazhatja meg, hogy ki álljon fel és adja át a helyét az új jövevénynek.

Akik az adás végén a székekben maradnak, ők védve vannak a kieséstől, a megmaradt előadókat azonban megfelezik, így a következő adásban már csak nyolc produkciót láthatnak a nézők. Ez a forma a gyakorlatban remek a dráma erőltetésére, hisz nemcsak a végső kiesés pillanatában lehet feszélyezni a képernyő előtt ülő embereket és a versenyzőket, hanem még vagy fél tucatszor a műsor folyamán.

Annyi azonban mindenképp elkönyvelhető a jelen rendszer előnyeként, hogy egy fokkal igazságosabb, mivel most csupán a kiesések előtt nyitják meg a közönségszavazást, így nem indul időelőnnyel az, aki már öt produkcióval korábban fellépett. Emellett többször elmondták, mint egy lottóhúzáson, hogy a szavazatokat közjegyző jelenlétében összesítik, nehogy arra gondoljunk, hogy a továbbjutás drámája előre kőbe lett vésve. Legalább ezt a döntésjogot meghagyták a nézőknek.

Utolsókból lesznek az elsők

Az est egyik furcsa meglepetése ByeAlex és Puskás Peti voltak. Előbbi a megszokottól sokkal pozitívabban állt hozzá az előadókhoz, sokakat dicsért, felettébb megértő volt, és rengeteg énekest szeretett volna leültetni a székekre, még akkor is, mikor mentortársai nemet mondtak. Eközben Puskás Peti többször is a mentorok közötti szakmai viták indikátoraként szolgált, és ritkán adott ülőhelyet az énekeseknek.

A székes sztori legnagyobb hódítói Gáspár Laci csapatából kerültek ki.

A biztos továbbjutók között volt Mihályfi Luca, aki énekhangjával tényleg megmutatta, hogy akadnak még profi és tehetséges előadók, akiket a műsor a nagyközönség elé tárhat, valamint Serbán Szebasztián, a klasszikus énekeslegendák hű követője.

Mihályfi Lucát, aki a Gnarls Barkley jól ismert Crazy című dalát hozta el egy lassabb verzióban, a zsűri úgy ítélte meg, mint a mezőny egyik legerősebb versenyzőjét. ByeAlex szerint az előadása már túlmutatott egy szimpla versenyprodukción, mentora, Gáspár Laci pedig méltatta a lány alázatos és profi hozzáállását a zenéhez.

Eközben Serbán Szebasztián előadása már egy kicsit jobban megosztotta az ítészeket. Puskás Peti csalódott volt, számára a fiú által hozott Máté Péter-dal nem hozta meg a kívánt katarzist, de Herceg Erika és ByeAlex is egyetértett abban, hogy másik dallal nagyobb sikert tudott volna aratni az ifjú énekes.

Kiss Kevin, aki a mentora, Puskás Peti szerint mindenről lovászmetaforákban beszél, ByeAlex szavaival élve az idei évad egyik legígéretesebb tehetsége. Ő egy saját szerzeménnyel nyerte el a biztos továbbjutást. Eközben Solyom Bernadettet, aki a Gangsta’s Paradise című dallal mutatta meg, hogy nemcsak rapperként, de énekesként is ott van a szeren, Gáspár Laci nem tudja szimplán versenyzőként nézni. Jelenléte kiragadja a zsűritagot a közegből, és olyan számára,

mint egy bónusz előadó, aki csak beugrott, hogy csapjon egy hatalmas bulit.

Mivel Bernadett ByeAlex versenyzője, így a biztos helyek tekintetében egyedül Herceg Erika nem tudott felmutatni egy versenyzőt sem. A végső veszélyzóna egyik legnagyobb meglepetése mégis az volt, mikor az énekesnő minden mentoráltját továbbjuttatta a közönség, így egyedül ő nem vesztett embert az első körben.

Küzdeni fogunk, akár kell, akár nem

Azért is érdekes ez, mivel ő az egyetlen mentor, akinek egy olyan énekes csapata is van, melyet a műsorban hegesztettek össze a nagyfőnökök. Ezt már milliószor láttuk korábban, és amíg nem egy Simon Cowell áll a projekt mögött, aki ebből össze tud rakni egy One Directiont, addig ezek mindig széthulltak. Kellemes meglepetés volt, hogy a Synergy nevű lánytriónak bizalmat szavazott a közönség, főként, mivel elég komoly vita alakult ki a mentorok között a lányok produkciója láttán.

A csapat egy K-pop számot, a BLACKPINK formáció Pink Venom című dalát hozta, mely egyszerre szól angolul és koreaiul, miközben a rap- és énekrészek folyamatosan váltják egymást. ByeAlex szerint elcsépelt és szükségtelen, hogy tovább erősítsék azt a képet, miszerint egy lánycsapatnak erőltetetten szexiskedni kell, miközben valami tingli-tangli dolgot csinálnak ahelyett, hogy komplex, sokszólamú kórusokat építenének fel. Puskás Peti és Gáspár Laci idegenkedve álltak az irányzathoz, utóbbi úgy vélte, a lányok sem élvezték teljesen a dalt, és szerinte ez látszott is rajtuk.

Bár minden mentor kiállt a saját versenyzői mellett, Herceg Erika már-már anyatigrisként védte mentoráltjait.

Amint valamelyik zsűritag keményebb kritikát kezdett megfogalmazni, félbeszakította őket, és azonnal a versenyzője védelmére kelt. Ebből akadt is pár enyhe nézeteltérés, de a Synergy előadása után tetőzött az állapot, ahol már a fáradtság is erősen benne volt a levegőben, hisz négy órája tartott az első élő show. Herceg Erika valószínűleg személyes kötődés miatt is érzékenyebb erre a témára, hisz korábban ő is egy énekestrió része volt, így pontosan tudja, mi vár ezekre a lányokra.

Az adás kiesői Gáspár Laci csapatából Sophia Khan, aki egy szerencsétlen dalválasztás áldozata lett. Puskás Petitől Váradi Ábel távozott, aki nem tudta előadásával meggyőzni a közönséget, eközben ByeAlex két versenyzőt is vesztett, a dalszerző Beretke Ádámot, akinek egy Beton.Hofi-átiratba tört bele a bicskája, valamint az Isky & Szkym rapduót, akiknek nem sikerült saját dalukkal bennmaradni a következő körre.

A veszélyzónából kimenekülő négy továbbjutó Boros Marcell, aki egy saját dallal csalt könnyeket a családja szemeibe, Bodrogi Enikő, aki színészlegenda nagyapja tanácsát követve a szíve mélyéről énekelt el egy Demjén Ferenc-klasszikust. Mellettük érkezett Helfy Alexa, aki erőteljes hangjával bár meggyőzte a zsűrit, még arra buzdítják a mentorok, hogy higgyen magában és szabadítsa fel rejtett tartalékait. Végül pedig a már sokszor emlegetett Synergy, az Isky & Szkym kiesését követően a mezőny egyetlen csapata.

