Másfél millióan nézték, ahogy Stohl András pofára esett

Régi emlékeket, kulisszatitkokat, sőt bakikat is felelevenített vasárnap este az RTL, a csatorna 25. születésnapját ünneplő nosztalgiaműsorban. Előkerült a Mónika és a Balázs show, a Való Világ és az X-Faktor is, de Stohl András világraszóló esését is levetítették újra.