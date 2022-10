Czutor Zoltán: 30 éve ismerem, Herczeg Zoli soha nem kínált droggal

Hétfőn este érkezett a hír, hogy letartóztatták H. Zoltán ismert divattervezőt, miután kábítószergyanús anyagot találtak a lakásán. A férfi letartóztatását vasárnap rendelték el, állítólag a hatóság kiterjedt nyomozást folytat az ügyben, mivel felmerült, hogy H. Zoltán kereskedett is a droggal. Állítólag az ügyben közéletben is ismert nevek is felmerültek, köztük ellenzéki politikusoké és egy újságíróé is.

Az Indexnek Czutor Zoltán megerősítette, hogy Herczeg Zoltánról van szó. A zenész és a divattervező ismeretsége több évtizedre nyúlik vissza – bár részleteket nem tud az ügyről, nehezen tudja elképzelni, hogy Herczeg Zoltán droggal kereskedett volna.

Pontosan tudjuk, hogy ebben a körben, amelyben Herczeg Zoltán mozog, illetve a politikusok körében is – függetlenül attól, hogy ki van kormányon – hogyan élnek, hogy szórakoznak az emberek. Én Herczeg Zolit 30 éve ismerem, de ez idő alatt soha nem beszéltünk egyszer sem kábítószerről. Lehet, hogy néha tolt valamit, de engem egyszer sem kínált semmivel. Persze lehet, hogy ettől függetlenül ő a keresztapa, csak ez olyan életszerűtlen lenne

– mondta a megkeresésünkre Czutor.

Nekem leszámolásízű a dolog, van egy ilyen érzésem, állítólag csőbe húzták, de nyilván részleteket én sem tudok az ügyről. De tegyük fel, hogy díler – a Zoli nem most jött le a falvédőről, egy díler nem tart ipari mennyiségű drogot otthon, ez életszerűtlen lenne. Mert ugye ahhoz, hogy letartóztassák, akkora mennyiséget kellett találniuk a lakásban, hogy ne fogyasztónak, hanem kereskedőnek tűnjön.

Időközben a rendőrség további részleteket is közölt az ügyről.

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói 2022. október 21-én bűnügyi információk alapján fogtak el két férfit Budapest IV. és XIII. kerületében. Az egyiküknél összesen körülbelül 100 gramm növényi törmeléket – az elsődleges adatok szerint marihuánát – és 16 gramm kokaingyanús port, a másiknál összesen körülbelül 85 gramm növényi törmeléket, valamint 1 gramm port – elsődleges adatok szerin kokaint – találtak. Az anyagokat szakértők vizsgálják. A BRFK kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. A rendőrség mindkét gyanúsítottat őrizetbe vette, egyiküket a bíróság azóta letartóztatásba helyezte. Az eljárásnak jelenleg nincs több gyanúsítottja” – olvasható a hatóság válasza, amit a Magyar Hang megkeresésére küldött.

