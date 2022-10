Letartóztattak egy ismert magyar divattervezőt

Rendőrök csaptak le október 21-én H. Zoltán ismert divattervezőre, akinek lakásán jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak. A férfi letartóztatását vasárnap elrendelték – írja a Magyar Hang.

A lap több, egymástól független forrása szerint a hatóság kiterjedt nyomozást folytat, mivel felmerült, hogy H. Zoltán kereskedett is a droggal. Az ügyben a közéletben is ismert nevek is felmerültek, köztük ellenzéki politikusok és egy újságíró is.

Mint írják, a divattervező október 21-én posztolt utoljára a közösségi oldalára, a telefonos megkeresésre nem reagált. A lap megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nem áll módukban válaszolni.

Legutóbb az ismert színész, Árpa Attila keveredett gyanúba kábítószer-kereskedelem miatt, akinél 2019 tavaszán egy kártyaparti közben tartott razziát a rendőrség. A színész másodrendű vádlottként, október 5-én állt újra bíróság elé, aki továbbra sem ismerte el bűnösségét. Árpa Attila azt is elmondta, hogy ezeket a partikat nem drogfogyasztás miatt tartották, és nem rendelt és nem is kínált drogot ezen az estén, korábban is mindig személyesen vásárolt anyagot magának.