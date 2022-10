2023-ban Budapesten koncertezik Johnny Depp

Bár Johnny Depp az utóbbi időszakban a volt feleségével, Amber Hearddel folytatott jogi hercehurca miatt folyt a csapból is, most újra zenei és színészi karrierére koncentrálhat. Depp az elmúlt hónapokban már több európai városban is feltűnt, bár akkor még Jeff Beckkel együtt állt színpadra. Jövőre viszont ismét a kontinensre érkezik, mivel zenekara, a Hollywood Vampires itt fog turnézni.

A június elején kezdődő koncertsorozat első állomása Bukarestben lesz, összesen tizenegy országban fognak megfordulni, köztük Magyarországon is. A banda hivatalos oldalán fellelhető adatok szerint a Hollywood Vampires július 18-án Budapesten koncertezik a Papp László Budapest Sportarénában. Ez lesz a turné utolsó előtti állomása, amelyre az elővételijegy-értékesítés november 2-án, a teljes jegyértékesítés pedig november 4-én fog indulni. Ahogy az is biztos, hogy a banda előzenekara az 1999-ben alakult, dél-afrikai Seether lesz.

Az Alice Cooperből, Johnny Deppből, Joe Perryből és Tommy Henriksenből álló zenekar eredetileg 2020-ban kezdett volna turnézni, azonban akkor el kellett halasztaniuk. Ahogy arról a klasszikus brit rock ’n’ rollért rajongó Hollywood Vampires frontembere, Alice Cooper beszámolt, három éve turnéztak utoljára, így várja, hogy ismét együtt kelhessenek útra.

A zenekarom nagyszerű és csodálatos, de a Vámpírokkal játszani, az egy teljesen más helyzet. Egyáltalán nem foglalkozom színházzal, csak énekes vagyok egy zenekarban, és a zenekar történetesen az egyik legjobb banda a környéken! Jó lesz látni Johnnyt, Joe-t, Buckot és Christ és a többi srácot. Zárd be az ajtókat, tedd magad köré a fokhagymát, mert jönnek a Vámpírok!

– mondta Cooper.

(Borítókép: Venla Shalin / Redferns / Getty Images)