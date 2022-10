Kanye West hónapokon belül leéghet

Kanye West többszörösen is botrányba keveredett az elmúlt időszakban, kezdve a volt feleségével, Kim Kardashiannal, illetve Pete Davidsonnal való csatározáson át az antiszemita kirohanásaiig. Bemocskolta a saját hírnevét, így nem meglepő, hogy nem sok világcég akar együtt dolgozni vele. A hírek szerint összesen öt bevételi forrása van, amiből négy már el is apadt.

Legutóbb az Adidas adta ki az útját antiszemita kijelentései miatt, ami a keresete jelentős részét képezte, a Forbes értesülései alapján nettó vagyonának háromnegyedét ez tette ki. A PageSix forrásainak becslése szerint körülbelül 100 millió dollár, vagyis 41,3 milliárd forint lehet jelenleg a bankszámláján, amit valószínűleg néhány hónap alatt fel fog élni – ugyan korábban 1,5 milliárd dollárra, jelenlegi árfolyamon 620,9 milliárd forintra tették a vagyonát.

A legnagyobb problémát az ő esetében a költekező életmódja jelenti. Ahogy azt egy bennfentes kifejtette, West az elmúlt években az Adidasszal és a GAP-pel kötött megállapodásokkal, az új zenéivel, a koncertekkel, illetve eddigi dalaival kereste kenyerét. Az informátor kifejtette, a GAP még tartozik neki némi pénzzel, azonban a fellépések tekintetében már nem áll jól a szénája.

Egyetlen közelgő koncertje van, amely november 4-én lesz Los Angelesben, azonban több fellépésről nem tudni. Ahogy arról sem, mikor érkezik az új albuma. Bár a hírek szerint van egy lemez a tarsolyában, de a Def Jam kiadóval kötött szerződése 2021-ben lejárt. Mint azt a forrás kiemelte: valamennyit biztos fog neki hozni a konyhára az album, de biztosan nem annyit, mint az azt megelőzők. A jogdíjakból a Billboard szerint évi 5 millió dollárja, azaz körülbelül kétmilliárd forintja származik, azonban költekezni is nagyon szeret.

A rapper tavaly 57 millió dollárért megvásárolt egy malibui házat, amit aztán az alapjaitól kezdve kezdtek újjáépíteni. Az informátor megjegyezte, anyagi gondjai miatt ez a projekt is veszélyben van. A kaliforniai otthona mellett egyébként más lakásai is vannak, de a hírek szerint több közülük jelzáloggal van terhelve. Westnek már korábban is voltak anyagi gondjai. 2016-ban bevallotta, hogy 54 millió dolláros adóssága van, amit egyrészt a költekezése eredményezett, másrészt az, hogy mindenképp be akart törni a divatvilágba.

(Borítókép: Kanye West 2018. december 2-án New Yorkban. Fotó: New York Daily News / Tribune News Service / Getty Images)