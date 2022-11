A 2022-es Sztárban sztár leszek! ötödik élő show-jának adása a nyolc versenyző közös produkciójával indul, majd közibük penderül Tilla és betáncolja magát a műsorvezetésbe. A színpadon megjelenik a western, a kungfu és a karibi disco is. A mentorok asztalánál Köllő Babett osztja ki Majkát és Pápai Jocit, és a végén mindenki sajnálja a kiesett versenyzőt.

Utólag úgy tűnik, hogy az idei Sztárban sztár leszek! ötödik élő adásának egyik legjobb produkciója a nyitószám, melyben mind a nyolc versenyző felcsillantja kétségtelen tehetségét, és még Tilla is megrázza magát.

Látvány szempontjából ezúttal is Köllő Babett ragyog ki a mentorok karából. Torkán, nyakán és fején fémtüskék, körmein ezüst karmok, amitől

Tilla szerint kutyára hasonlít, Majka szadomazo Szabadságszobrot említ, de Gabi mindkettejüket leperverzezi.

Tilla ismerteti a szabályokat, illetve figyelmezteti a zsűrit, hogy ma az egyik mester elbúcsúzik a tanítványától. A nézők kedvéért elmondja, hogy aki fizet, annak a voksa ötször annyit ér. Ezt még igen sokszor elismétli az adás során.

Dőlnek a falak, de kié a bugyi?

Az ötödik élő adást Tóth Napsugár indítja, aki a Gossip nevű amerikai indie-rock banda karakteres énekesnőjét idézi meg. Pozitív, laza személyiséget kell hozni, meg lelazulni, tanácsolja neki előzetesen mentora, majd bolognait főznek. A produkció külsőre tökéletes, de a koreográfia kicsit merev, bár Napsugár a szabad kezével elég felszabadultan illusztrálja, hogy tényleg felszabadult. Tilla egyre jobbnak látja,

Babett szerint tovább dőlnek a falai, most volt a legszexibb, pedig nem az ő bugyijában énekelt.

Majka azt mondja, Napsugárnak jobban áll a buli, mint a szomorkodás, és ő nem szereti a búbánat jelenséget, majd megdicséri magát, hogy megdicsérte. Joci várja, hogy még jobban érkezzen meg, mert az előválogatón berobbant, akkor rá is feküdtek Majkával, és ő még mindig várja azt a produkciót, és kezdi félteni. Gabi meg azt várja, hogy Napsugár kifújja a válogatón belészorult levegőt.

Nagy testű, nyolcvanezer fogú kungfuszamuráj

Babett másik mentoráltja, Molnár Sanyi Cee Lo Green Kung Fu Fighting című dallamtapadásával próbálkozik. A versenyző már a felkészülő klipben pozitív vibe-ot keres egy nuncsakuval. A produkció kicsit jódlisan indul, harcművész helyett pedig egy hűtőzacskóba zárt elemes prédikátort idéz, viszont tisztán, nagy energiával és szívvel énekel.

Gabi kiárasztja a lelkéből, hogy Sanyi egy nyolcvanezer foggal mosolygós szeretetet árasztó nyalóka, Joci is imádja a versenyző jó kedélyét, majd összekeveri a szamurájokat a kungfuval. Babett méltányolja Sanyi pozitivizmusát, főleg, hogy nagy a teste és vékony a hangja, ami Gabi szerint most hamiskás volt, de ő az egészet nézi.

Vadnyugati vékony Ganxsta és a Karibi B.

Majka első mentoráltja ezen az estén Kaly Roland, aki Ganxsta Zolee tetoválásai mögé bújik. Rolinak a felkészüléskor feltűnik, hogy amikor rappel, mindent összeköpköd maga körül, majd eljátszanak Majkával egy pisztolypárbajt, és mindketten vesztenek.

A színpadon azonnal leül azzal a veszélyes pisztollyal a kezében de aztán feltámad, és lelő pár táncost. Külsőre olyan, mintha Ganxsta húszéves korában lemondott volna minden bódítószer, továbbá a zsíros ételek élvezetéről, azóta példás életet él, és csak a tetoválásain keresztül vesz magához tápanyagot.

Tilla szerint zseniális vékony Zoli volt, Joci szerint menő, le van nyűgözve, az évad produkciója, Babett és Majka is imádta a stenkjét.

Majka kedvence, és a műsor favoritja, Yulaysi Miranda egy Cardi B-számot ad elő. Tilla a dal után le ózdi hősözi Majkát, mire ő parasztkolbásszal vág vissza. Ettől a zrikától Tilla kicsit lefagy és összekeveri a karibit Cardi B-vel, de ez vicces.

A karibi belépő táncosokban erősre sikerült, Miranda először fekve rappel, talán, mert drónperspektívából is mutatósnak tervezték meg a színpadképet, Gabi végig hegyezi a füleit, hamis hangokat keres, de a végén kiderül, hogy nem talál.

Joci az előadást elemezve közli, hogy ő meghal az ilyen produkciókért, a táncoslányok lábait is imádja, köszöni, hogy itt lehet, és azon tűnődik, hogy ő is akar egy babát. Közben extázisba esik, és nem hagyja szóhoz jutni Babettet, aki mérgében Majkát vágja fejbe, később Joci is kap egyet.

Akik nézni fogják, azok látni fogják

Bari Laci a múlt héten egy Demjén Ferenc-slágert kapott Jocitól, méghozzá a viszonylag gyorsabb tempójú Fekszem az ágyon című dalt. A fiatalember el is ment egy múzeumba megnézni a hetvenes éveket, amikor még a nagyszülei táncoltak Demjén számaira, hétfőnként adás se volt a tévében, és elmentek a randikra.

Amikor színpadra penderül, Rózsi helyett inkább Benny Hillt idézi a látvány. Szerencsére rengeteget heverészik éneklés közben, ezzel indokolttá téve a túlsúlyt.

Tilla szerint a hangja jó volt, de megjelenése alapján ő Bornai Tiborra asszociált a KFT-ből. Majka izomletapadásos Demjén Rózsit látott, Gabi imádja, Babett szülei pedig éjjel-nappal ezt a számot hallgatták, ezért kicsit parodisztikusnak érezte az előadást. Joci megvédte mentoráltját, majd hozzátette, hogy akik nézni fogják, azok látni fogják.

Szerencsés Dániel, majd az első b betűs értékelés

Kökény Dani Pharrell Williams Get Lucky című slágerét adja elő. Joci a próbák során pártfogoltja nyakába akasztott egy iromba rozsdás patkót, de Dani jobban bízik a saját nyakláncában.

A fiatal versenyzőnek jól áll az elegáns outfit, bár kicsit félszegen elegáns. Babett közli, hogy a ritmus Daninak se barátja, Majka nem érti, hogy nem lehet ritmusra lépkedni, és szerinte ez a szám több leves volt, mint amennyit Dani meg tudott enni. Gabi szerint sietett, ahelyett, hogy beleült volna a dalba.

Szirtes Dávidot ismét női jelmezbe bújtatták, és egy múlt századi Technotronic-dalt ad elő. Elöljáróban kiderül, hogy komoly koreográfiára készül, ráadásul feszülős tornadresszben kell megugrania a kilencvenes éveket.

A színpadon bebizonyosodik, hogy drag queennek még kicsit esetlen, de nagyon igyekszik.

Babettben Eddie Murphyt idézte fel, Joci pedig a produkciótól szinte függetlenül azzal henceg, hogy ő ilyen idős korában táncversenyeket nyert, és körbeállták a lányok a diszkókban. Majka csendben röhög Joci meséin, majd elmondja a produkcióról, hogy butácska volt, de vicces, majd felcsattan: „Csak azt ne mondjuk, hogy jó volt b.meg!”

Tarol a rockerbőrbe bújt rocker

Jósa Tamás végre rocker lehetett az Aerosmith szupersztárja, Steven Tyler Dream on című gigaslágerével bizonyítva, hogy ez az ő világa. A színpadon külsőre talán idealizált Kim Novák-os, talán még hangra is, de a zongorát erősen bántja. Amikor feláll, kicsit kigyúrt Steven Tylernek, de muzikálisan rekedt, és a magas hangokat is nagyszerűen kivágja.

Joci: ez a te világod, Babett szerint nagyot énekelt, és Majka sem tud rosszat mondani rá, de jobban szereti, amikor Tamás bohóc. Gabi joggal büszke mentoráltjára. Tamás a Karib-tenger kalózai poént hiányolta a zsűri hozzászólásai végén, ehelyett tovább dicsérték.

A műsor ezen pontján hallhatjuk Zalatnay Cini és Dr. BRS közös Várlak még verzióját. Cini a műsor online felületén korábban leszögezte Gelencsér Timinek, hogy ő mindig élőben énekel, és az adásban felcsendülő hangja valóban olyan tiszta, mint az eredeti '74-es felvételen. Béres doktor rapkiegészítésével nyilván megint sokan meghallgatják az örökzöldet, amit Cini annak idején egy igen rövid miniszoknyában énekelt, és igen jól állt neki.

A túlélőnek most nem jött össze

Tilla a szavazatok első körének összeszámlálása után bejelenti, hogy ezt az estét Yulaysi Miranda nyerte. A második kört követően Jósa Tamás és Molnár Sanyi ölelik át egymás vállát a veszélyzónában. Végül a villámszavazók miatt Köllő Babett pártfogoltja, a háromszoros túlélő, Molnár Sanyi mond búcsút a 10 milliós nyereménynek.

A jövő héten

Yulaysi Miranda egy Paloma Faith-számot énekel,

Kaly Rolandnak Kállay-Saunders Andrást választotta Majka,

Tóth Gabi döntése alapján Szirtes Dávid Varga Viktorként áll színpadra,

Jósa Tamás William jelmezét és hangját idézi meg,

Pápai Joci Aretha Franklint választotta Bari Lacinak,

Kökény Daninak pedig Louis Armstrongot,

Köllő Babett mentoráltja, Tóth Napsugár Ava Maxként áll legközelebb színpadra.

(Borítókép: TV2)