Előkerülhetnek Babicsek Bernát kiadatlan dalai

Édesanyja szerint egyre több jel utal arra, hogy mulasztás okozhatta Babicsek Bernát harmonikaművésznek a halálát. Az asszony arról is beszámolt, hogy fiának számos kiadatlan dala lehet a telefonján, ezekhez próbálnak most hozzájutni.

A Paddy and the Rats együttes zenésze szilveszterkor hunyt el tragikus körülmények közt, holttestét az év első napján találták meg a házában. Mint utóbb kiderült, a halálát füstmérgezés okozta, és ezzel kapcsolatban édesanyja már korábban is azt mondta, hogy szerinte elkerülhető lett volna a tragédia.

Babicsek Bernát édesanyja akkor arról számolt be, hogy miután meghibásodott a házban a füstjelző berendezés, a biztonságtechnikai cég szakembere a helyszínre érkezett (mivel automatikusan bejelentést kapnak ezekről a hibákról), de körülbelül másfél perc alatt körbejárta a házat, majd elment (holott láthatta, hogy füst száll fel a szellőzőből). Az ügyben június végén egy új vizsgálatot is indítottak.

Most ismét nyilatkozott a sajtónak a zenész édesanyja, és azt mondta: még mindig nem ért véget a vizsgálat, de egyre több jel utal arra, hogy a szakember hibája okozta a fia halálát.

Tisztán látszik: nemtörődöm módon jártak el a helyszínen. Ezek tények: vártak egy kicsit, és eltűntek, mint aki jól végezte dolgát. De ha jól végezte volna, talán ma is élne a fiam!

– fogalmazott a Borsnak nyilatkozva az édesanya, aki szerint ha a szakemberek akkor megfelelően végzik a munkájukat, és a füstöt látva behatolnak a házba, akkor lehet, hogy megmenthették volna még a fiát.

„Bernátot sem hozza vissza semmi, ez is így van. De ha azzal, hogy nem hagyjuk annyiban a történteket, és ezzel egy másik ember életét megmentjük, akkor már megérte!” – mondta a vizsgálatról Babicsek Bernát édesanyja. Az asszony azt is megjegyezte: nagyon örül annak, hogy sokan emlékeznek meg gyermekéről, rengeteg mécsest, gyertyát és virágot talál mindig a sírnál, és november 12-én, szombaton például egy fát is ültetnek az emlékére a solymári Templom téren.

Kiadatlan dalok

Az édesanya végül azt is elmondta, hogy a fia telefonján több ki nem adott dal is lehet még, és szeretnének ezekhez hozzájutni.

Meghekkeljük Bernát telefonját, mert úgy tudom, hogy ott tartotta a legújabb dalait

– mondta a Borsnak a zenész édesanyja. Nemrég az Indexnek interjút adott Babicsek Bernát együttesének frontembere is, aki elmondta, hogy miként tudták feldolgozni a tragédiát.

(Borítókép: Babicsek Bernát. Fotó: Pogonyi Nóra)