Terence Hill német lett

Terence Hill megkapta a német állampolgárságot, mint azt egy interjúban elárulta. A színész visszatér a német tévéképernyőkre is.

Bud Spencerrel együtt Terence Hill az 1970-es években vált híressé Németországban. Milliók nézték őket lelkesen, ahogy fáradhatatlanul osztogatták a pofonokat. Most az olasz származású férfi, akinek igazi neve Mario Girotti, német állampolgár is lett. Mint a 83 éves férfi a Bildnek adott interjújában elárulta, nemrég az olasz és az amerikai útlevele mellett a németet is megkapta − írta meg a 24 World House.

Csodálatos édesanyám és így az anyanyelvem mindig is meghatározó volt számomra. Boldog vagyok, hogy most már van német személyi igazolványom

− mondta a lapnak.

Hill édesanyja, Hilde Németországban született, édesapja, Girolamo pedig olasz. A lap szerint a színész a szászországi Lommatzchban töltötte korai éveit.

Terence Hill a Los Angeles-i német főkonzultól kapta meg új útlevelét. Édesanyja német állampolgársága segítette az utat. Hill még a tulajdonképpen kötelező nyelvvizsgát is megúszta, mint mondja: 2018-ban Markus Lanz talkshow-jának vendége volt, és folyékonyan beszélt németül. Az illetékes tiszt látta az előadást, nem volt szükség további bizonyítékra a nyelvtudásáról.

