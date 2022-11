Csuti elárulta, milyen nőt keres: Valami üssön fejbe, ha meglátom

Kulcsár Edina exe a szakítás után először tavasszal jött össze egy másik nővel, majd a Farm VIP – amely hamarosan adásba kerül – forgatása alatt Szorcsik Viktória színésznővel keveredett egy rövid románcba.

Csuti most a Story magazinnak beszélt arról, hogy miként élte meg az utóbbi hónapokat: „Januárban szó szerint a feje tetejére állt az életem, és dönthettem, hogy beleőrülök, vagy elfogadom. Logikusan gondolkodva az utóbbit választottam. Persze idő kellett mindehhez” – mondta. Ezután kitért arra is, hogy milyen párt tud elképzelni maga mellett.

Valami üssön fejbe, ha meglátom […]. Egy klasszikus háziasszony típus nem való mellém. Szeretem, ha egy nőnek vannak céljai, és azokért tesz is. Sosem dísznövényeket kerestem magam mellé

– mondta Csuti, miközben azt is elismerte, hogy most „egyáltalán nem keres párkapcsolatot”, és azt is el tudja képzelni, hogy szerelem nélkül, a gyerekeivel éli le az életét.

Nagyon sokat dolgozom, tervezem a jövőt. Hogy ebbe ki, mikor, hol és milyen szinten tud becsatlakozni, egyáltalán lesz-e valakim, az egyelőre nekem is kérdőjel

– fogalmazott a celeb a Storynak nyilatkozva.