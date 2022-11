Rács mögött tölti a karácsonyt Herczeg Zoltán

Október 25-én érkezett a hír, hogy őrizetbe vettek egy ismert divattervezőt, akinek a lakásán jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak. Az illetőt nemcsak birtoklással, hanem kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítják, és azóta le is tartóztatták. Az érintettet ugyan a rendőrség nem nevezte meg, de több lap – köztük az Index is – is úgy értesült, hogy Herczeg Zoltánról van szó, amit nem sokkal később a megkeresésünkre Czutor Zoltán, a Belmondo zenekar frontembere is megerősített. A hírek szerint Herczeg Zoltán a kihallgatása során a drogfogyasztást elismerte, de a terjesztést tagadta. Később felmerült, hogy az ügynek egy másik gyanúsítottja is lehet, akit azóta szintén letartóztattak.

Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője a 24.hu megkeresésére arról tájékoztatott, hogy a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség „az október 23-án letartóztatott férfi esetében” a letartóztatás további három hónappal történő meghosszabbítására tett indítványt, amiről a nyomozási bíró ülés tartása nélkül határoz. Azt is hozzátette, hogy a gyanúsított nem tett vallomást folytatólagos kihallgatása során.

A portál értesülései szerint a bíróság egyetértett az ügyészség indítványával, és

február 23-ig meghosszabbította Herczeg Zoltán letartóztatását, akit drogkereskedelemmel gyanúsítanak.

Miután a másik gyanúsítottat csak november 3-án tartóztatták le, nála csak később születik döntés a meghosszabbításáról.

Ahogy arról beszámoltunk, a rendőrség korábban az ügy kapcsán annyit közölt, hogy bűnügyi információk alapján fogtak el két férfit Budapest IV. és XIII. kerületében. Az egyiküknél összesen körülbelül száz gramm növényi törmeléket – az elsődleges adatok szerint marihuánát – és 16 gramm kokaingyanús port, a másiknál összesen körülbelül 85 gramm növényi törmeléket, valamint egy gramm port – elsődleges adatok szerin kokaint – találtak. A BRFK kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.