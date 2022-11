Újabb letartóztatás történt Herczeg Zoltán drogügyében

Másfél hete derült ki, hogy egy ismert divattervező lakásán jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak. Az illetőt nemcsak birtoklással, hanem kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítják, és azóta le is tartóztatták. Az érintettet a rendőrség nem nevezte meg, de a több lap – köztük az Index is – is úgy értesült, hogy Herczeg Zoltánról van szó.

Pontosan tudjuk, hogy ebben a körben, amelyben Herczeg Zoltán mozog, illetve a politikusok körében is – függetlenül attól, hogy ki van kormányon –, hogyan élnek, hogy szórakoznak az emberek. Én Herczeg Zolit 30 éve ismerem, de ez idő alatt soha nem beszéltünk egyszer sem kábítószerről. Lehet, hogy néha tolt valamit, de engem egyszer sem kínált semmivel. Persze lehet, hogy ettől függetlenül ő a keresztapa, csak ez olyan életszerűtlen lenne

– mondta akkor megkeresésünkre Czutor Zoltán énekes, a Belmondo zenekar frontembere.

Azóta az is felmerült már, hogy az ügynek egy másik gyanúsítottja is van, aki a divatszakember baráti köréhez tartozik. Elképzelhető, hogy most ő is rács mögé került, ugyanis pénteken derült ki, hogy

az ügyben egy újabb gyanúsítottat tartóztattak le.

A Magyar Nemzet szerint a Fővárosi Főügyészség fellebbezett a gyanúsított letartóztatása érdekében, illetve annak érdekében is, hogy véglegesítsék Herczeg Zoltán letartóztatását (ezt ugyanis egy nem végleges végzéssel rendelték el eredetileg, harminc napra).

Az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék igazat adott nekik, és elrendelte a másik gyanúsított letartóztatását,

valamint helybenhagyta a Herczeg Zoltán letartóztatásáról szóló döntést is.

A Telexszel az ügyészség közölte, hogy a letartóztatásról szóló döntés ezzel a határozattal „a letartóztatás elrendelése mindkét gyanúsított vonatkozásában végleges”.

Úgy tudni, hogy a rendőrségen Herczeg Zoltánt már ki is hallgatták. A gyanúsított divattervező a kábítószer fogyasztását elismerte, de azt tagadta, hogy kereskedett is volna vele .