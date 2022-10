A drogfogyasztást elismerte, de a terjesztést tagadja a divattervező

Hétfőn este érkezett a hír, hogy letartóztatták H. Zoltán ismert divattervezőt, miután kábítószergyanús anyagot találtak a lakásán. A férfi letartóztatását vasárnap rendelték el, állítólag a hatóság kiterjedt nyomozást folytat az ügyben, mivel felmerült, hogy H. Zoltán kereskedett is a droggal. Állítólag az ügyben közéletben is ismert nevek is felmerültek, köztük ellenzéki politikusoké és egy újságíróé is.

Az Indexnek Czutor Zoltán megerősítette, hogy Herczeg Zoltánról van szó, hozzátéve: bár részleteket nem tud az ügyről, nehezen tudja elképzelni, hogy Herczeg Zoltán, akit harminc éve ismer, droggal kereskedett volna.

A 24.hu úgy tudja, a divattervezőt kihallgatták a rendőrségen.

Herczeg Zoltán a drogfogyasztást elismerte, azonban a kábítószerrel való kereskedést tagadta.

A rendőrség korábbi közleménye szerint az ügynek két gyanúsítottja van. A portál úgy tudja, mindkét gyanúsítottat őrizetbe vették, de csak a divattervezőt tartóztatták le. Értesüléseik szerint Herczeg Zoltán fellebbezett a letartóztatást elrendelő végzés ellen, így az egyelőre nem végleges.

A Magyar Hang időközben elérte a divattervező ügyvédjét. Arató György a lap megkeresésére annyit mondott: az eljárás jelenlegi szakaszában sem védence, sem a nyomozás érdekeit nem szolgálná, ha bármilyen információt adna a sajtónak. Mindössze annyira volt hajlandó, hogy nem cáfolva a hírt áttételesen elismerje, tényleg Herczeg Zoltán keveredett bele a kábítószer-kereskedelmi ügybe, illetve hogy valóban ő képviseli a divattervezőt. A lap azt is tudni véli, hogy az ügy másik gyanúsítottja a divatszakember baráti körében „Piciként” emlegetett F. József.

Ahogy arról beszámoltunk, a rendőrség korábban az ügy kapcsán annyit közölt, hogy bűnügyi információk alapján fogtak el két férfit Budapest IV. és XIII. kerületében. Az egyiküknél összesen körülbelül száz gramm növényi törmeléket – az elsődleges adatok szerint marihuánát – és 16 gramm kokaingyanús port, a másiknál összesen körülbelül 85 gramm növényi törmeléket, valamint egy gramm port – elsődleges adatok szerin kokaint – találtak. Az anyagokat szakértők vizsgálják. A BRFK kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. A rendőrség mindkét gyanúsítottat őrizetbe vette, egyiküket a bíróság azóta letartóztatásba helyezte. Az eljárásnak jelenleg nincs több gyanúsítottja.

(Borítókép: Herczeg Zoltán. Fotó: Velvet)