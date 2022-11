Will Smith: Nem akarom, hogy mások miattam bűnhődjenek

Will Smith megosztotta gondolatait azokról az emberekről, akik a hírhedt Oscar-díjátadós pofonja után esetleg nem akarják megnézni legújabb filmjét, az Emancipációt.

Az egész világsajtót bejárta Will Smith pofonja, de aki esetleg lemaradt volna róla, annak röviden felelevenítjük. A 2022-es Oscar-gála egyik legfurcsább pillanata volt, amikor Will Smith pofonvágta Chris Rock komikust, amikor az Smith feleségéről viccelődött. Smith még káromkodott is egy cifrát:

Ne vedd a kib*ott szádra a feleségem nevét!

A pofont kínos csend és zavar követte. Chris Rock azzal húzta ki a gyufát Will Smith-nél, hogy felvetette, Jada Pinkett Smith játszhatna akár egy G. I. Jane-filmben is, ha már kopaszra vágatta a haját. A komikus nem tudhatta, hogy Jada alopeciában szenved, ami egy, a haj kihullását eredményező autoimmun betegség.

„Megértem, ha az emberek nem állnak készen rá”

A színész egy interjúban arról is beszélt, megérti, ha az Oscar-gálán lezajlottak után vannak olyanok, akik nem állnak rá készen, hogy megnézzék az új filmjét, az Emancipációt, ami december 2-án kerül a mozivásznakra – írja a Deadline.

„Teljesen megértem, ha valaki nem áll készen rá, tiszteletben tartom, és hagyok nekik időt” – mondta Smith a Fox 5 újságírójának.

Sokkal jobban aggódok a stábom miatt. Antonie Fuqua egész karrierjének legnagyszerűbb filmjét alkotta meg szerintem. Az emberek szintén karrierjük legjobbját nyújtották. Nem akarom, hogy mások miattam bűnhődjenek

– vallott őszintén Will Smith.

(Borítókép: Will Smith. Fotó: Neilson Barnard / Getty Images)