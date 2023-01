Billy Idol kapja idén az első csillagot a hírességek sétányán

Az eredetileg William Broad nevet viselő Billy Idol csillagát január 5-én avatták volna fel a hírességek sétányán, azonban a rossz időjárásra való tekintettel el kellett napolni a rendezvényt. Az új dátum másnapra, január 6-ra került, amikor is a brit zenész megkaphatja az elismerést, amely a 6201 Hollywood Boulevard cím alatt lesz megtalálható. Így vele együtt a hírességek sétányán összesen már 2743 sztár csillagát lehet majd megtekinteni.

Karrierje kezdete óta Billy Idol sok rajongó szívébe belopta magát, akik végre meglátogathatják majd a csillagát, és tanúi lehetnek a hírességek sétányán a beiktatásának is

– mondta Ana Martinez, a Hollywoodi hírességek sétányának producere.

Billy Idol az 1970-es években kezdte karrierjét a Chelsea együttes gitárosaként, majd megalapította saját zenekarát, a Generation X-et. A zenekar összesen három albumot adott ki: 1978-ban a Generation X-et, 1979-ben a Valley of the Dollst, 1981-ben pedig a Kiss Me Deadlyt, majd 1981-ben úgy döntöttek, külön utakon folytatják – írja a New York Post.

Idol ezt követően szólókarrierbe kezdett, majd az Egyesült Államokba költözése után világhírnévre tehetett szert. 1983-ban adta ki második szólóalbumát, a Rebel Yellt, amelyen olyan slágerek szerepeltek, mint a Rebel Yell, az Eyes Without a Face és a Flesh For Fantasy. A zenész egyébként legutóbb 2022 szeptemberében lépett fel Magyarországon, akkor a Budapest Parkot töltötte meg.

(Borítókép: Billy Idol 2016. július 6-án. Fotó: Andrew Chin / Getty Images)