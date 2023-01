Meghalt Fred White

Testvére és egyben bandatársa, Verdine jelentette be Fred White halálhírét, aki 67 éves korában hunyt el vasárnap. Halálának oka ismeretlen. Ahogy azt kiemelte, öccsét egy csodálatos és tehetséges személynek tartotta mindig is, aki már a mennyországban lehet testvérükkel, az Earth, Wind & Fire együttes alapító tagjával, Maurice White-tal.

Fred csodálatos testvér volt, aki szórakoztató és elragadóan huncut volt. Mindig bízhattunk abban, hogy még a legrosszabb helyzeteket is könnyebbé tudja varázsolni

– nyilatkozta Verdine White.

A zenész az Earth, Wind & Fire nevezetű zenekar dobosaként tevékenykedett egészen 19 éves korától kezdve, az együttes egyik legkorábbi tagja volt. A férfi nyolc különböző Earth, Wind & Fire albumon is közreműködött, köztük ő dobolt a leginkább ismert dalaik, a September, a Boogie Wonderland, a Saturday Night és a Shining Star alatt is. Sőt, egyike volt azon kilenc bandatagnak, akik bekerülhettek a Rock and Roll Hírességek Csarnokába – írja a TMZ.

Az Earth, Wind & Fire újabb formációja, az Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience egyébként a 2022-es Jazzpikniken is fellépett. Az egyik alapító tag, Al McKay gitáros még 1990-ben döntött úgy, hogy újra összeszedi a tagokat, és az Earth, Wind & Fire romjain egy új zenekart hozott létre, amely egy darabig LA Allstars néven játszott. Később változott nevük a jelenlegi Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience-re.

(Borítókép: Az Earth, Wind & Fire dobosa, Fred White 1979. március 14-én. Fotó: Rob Verhorst/Redferns)