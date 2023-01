Nem lehet tudni, miből származik G.w.M mesés vagyona

Egy bűnügyi magazin szerint nincs látható nyoma annak, hogy miből származik G.w.M mesébe illő vagyona, akinek a sokat emlegetett kiadócége nem is létezik, és egyéni vállalkozását is rövid idő alatt megszüntette.

G.w.M, azaz Varga Márk László 26 évesen olyan életet él, amelyről még a neves bankárok is csak álmodnak: mintegy hatvanmilliós S-osztályú Mercedesszel furikázik, de egy több tízmilliós Porsche Panamera luxus sportautót is vásárolt magának és saját elmondása szerint volt olyan, hogy ötmillió forintot hagyott ott egy boltban „göncökért” – írja a Privát Kopó bűnügyi magazin.

A rapper állítása szerint néhány éve még nem nagyon volt mit ennie, most pedig drága ékszereket, órákat visel, és nemrég egy egész luxuskúriát bérelt ki, hogy megkérje párja, Kulcsár Edina kezét, akinek születésnapjára egy huszonnégy millió forintos Porsche Macan luxusautót is vásárolt.

A lap megpróbált utánajárni annak, hogy honnan ered a rapper mesés vagyona. Mint írják, a hivatalos cégnyilvántartás szerint Varga Márk László 2018. januárjában lett egyéni vállalkozó, és vállalkozásának székhelyéül egy IX. kerületi tömbház egyik lakása szolgált. A cégkivonat szerint azonban a vállalkozás mindössze egy év és kilenc hónap múlva, 2019 novemberében megszűnt.

Majd hét hónappal később 2020. június elején jelentette be, hogy megalapította a G.w.M Music Production névre keresztelt kiadócéget. A bűnügyi magazin viszont kiemeli, hogy a hatályos cégnyilvántartás szerint nem létezik ilyen nevű cég és nem is volt soha, valamint a rapper nem is rendelkezik tulajdonrésszel egyetlen gazdasági társaságban sem.

A beszámoló végén azt írják, nem sikerült kideríteniük, hogy G.w.M saját állítása szerint havi tizenkét milliós fizetését legálisan keresi-e meg, és hogy az miből származik. Illetve azt sem tudják, hogy az összegeket leszámlázzák-e, valamint az sem világos, hogy a pénzek hogyan jutnak el a rapperhez, és a bevételeket szerepelteti-e az éves adóbevallásaiban.

(Borítókép: G.w.M. Fotó: Szollár Zsófi / Index)