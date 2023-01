Az infláció a randizási szokásainkat is felrúgja

Az infláció és a dráguló árak miatt az életünk minden területén érezhetőek a változások, arra azonban talán senki sem gondolna első körben, hogy mindez a randizási és ismerkedési szokásainkat is teljesen a feje teteére állítja.

A dráguló árak miatt már sokkal inkább a parkba mennek el ismerkedni a felek, mintsem egy puccos étterembe vagy bárba – mutatta ki egy friss felmérés. Az infláció, korábban pedig a járvány arra késztette az egyedülállókat, hogy megfizethetőbb, hétköznapibb programot keressenek az első randevúra.

A Tinder, a Hinge és a Plenty of Fish társkereső oldalak tulajdonosa, a Match Group Inc. által finanszírozott éves felmérése szerint az egyedülállók havi 130 dollárt (48 ezer forintot) is elköltenek randevúzásra, ami 40 százalékkal több, mint az előző évtizedben.

A felmérés szerint az egyedülállók 84 százaléka nyilatkozott úgy, hogy most inkább az egyszerű, nem felvágós első randevúkat részesít előnyben, 30 százalékuk pedig minden eddiginél nyitottabb az ingyenes programokra. A megkérdezettek 29 százaléka szeretne az otthonához közelebb randevúzni menni, hogy megtakarítsa a benzinpénzt. Emellett pedig egyre népszerűbbek a házi készítésű ételek, kávé vagy italok és egyéb olcsó randevú-alternatívák is.

Az egyedülállók minden eddiginél jobban nyitottak az ingyenes randevúkra. Tisztában vannak azzal az idővel, energiával és pénzzel, amit ezekre a kezdeti találkozásokra költenek, ezért egyre tudatosabban választanak programot és helyszínt

– mondta Rachel DeAlto, a Match vezető randevúzási szakértője.

A több mint 8000 felhasználó bevonásával készült Plenty of Fish-felmérés szerint az egyedülálló milleniálok és a Z generáció közel fele azt javasolta randipartnerének, hogy menjenek el egy olcsóbb, pénztárcabarátabb találkára – ezt kezdték el inflációs randevúnak hívni.

A társkeresőkön is változnak a szokások

A Match, a Bumble és más társkereséssel foglalkozó cégek azt tapasztalták, hogy a fogyasztók változtatnak az applikációkban mutatott szokásaikon, mivel az infláció és a bizonytalan gazdasági helyzet megviseli pénzügyeiket.

Az emberek ugyan továbbra használnak olyan applikációkat és kiegészítő szolgáltatásokat, amelyek előfizetéshez kötöttek, azonban a korábbiaktól eltérően egyre kevesebben vesznek annyi profiljavítót – például végtelen „jobbrahúzási lehetőséget”, vagy profilkiemelést.

A fiatalabb felhasználóink érzékenyebbek. Nekik ugyanis általában ez az első munkahelyük az iskola után, így ha kicsit olvasnak az inflációról és az elbocsátásokról, akkor hajlamosak egy kicsit idegesebbek lenni. A kevésbé tehetősek mindig óvatosabbak. Ennek ellenére nem hiszem, hogy azt fogjuk látni, hogy az emberek teljesen visszavonulnak a randevúzástól, de előfordulhat, hogy itt-ott visszaesik a számuk.

– mondta Gary Swidler, a Match operatív igazgatója.

Már a koronavírus-járvány alatt átalakultak a szokások

A randevúzási szokások azonban nem csak a gazdasági helyzet rosszabbodása, hanem már a koronavírus-járvány ideje alatt is elkezdtek átalakulni. Az emberek a szigorú szabályok és az óvintézkedések miatt megtanulták elfogadni a szabadtéri, kinti randevúkat, így népszerű lett újra az éttermek helyett a parkban sétálás és a piknikezés is.

A parkok váltak a legkedveltebb randevúhelyekké, hiszen egy randi a parkban nagyszerű módja annak, hogy emberekkel találkozzunk komolyabb pénz és idő feláldozása nélkül

– vélekedett Rachel DeAlto.

Az online, videós első randevúk is népszerűbbé váltak a járvány idején, ez a tendencia pedig továbbra is megmaradt, az emberek előszeretettel tartják meg az első randikat videóchaten, hogy meggyőződjenek arról, vajon a randipartnerük megéri-e az időt és a pénzt, hogy személyesen is megismerkedjenek.

A Match szerint a járvány előtt az emberek körülbelül 8 százaléka volt nyitott egy videós randevúra a személyes találkozás előtt, ez a szám azonban a járvány alatt 37 százalékra nőtt.

(Borítókép: Jonas GÃttler / picture alliance / Getty Images)