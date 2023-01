Aggasztó hírek érkeztek Jeremy Renner állapotáról

Jeremy Renner január elején szenvedett súlyos balesetet hókotrás közben, amikor egy hóban ragadt családtagját akarta kiszabadítani. Kiszállt, hogy beszéljen rokonával, majd a hat és fél tonnás jármű gurulni kezdett, elgázolva őt is. Ezt követően mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kétszer is megműtötték. Mellkasi traumát és ortopédiai sérüléseket szenvedett, felépülése hosszas lesz, ahogy családtagjai, illetve barátai attól is tartanak, hogy a baleset egy életre megnyomoríthatja.

Jeremynek már két műtétje volt, de komolyan kételkedik abban, hogy valaha is képes lesz újra normálisan járni, vagy úgy egyáltalán. Szerettei attól tartanak, hogy a sérülés elég súlyos ahhoz, hogy ne tudjon többé úgy mozogni, ahogy korábban, már ha nem veszíti el teljesen a lábát

– mondta egy bennfentes a RadarOnline-nak.

A portál által megkérdezett orvos, Gabe Mirkin szerint a Marvel-sztárnak műtétileg beültetett sínre lehet szüksége, hogy lábai mielőbb meggyógyuljanak, azonban kiemelte: a legrosszabb esetben akár amputálásra is szükség lehet.

A tompa mellkasi trauma azt jelenti, hogy megrepedhetett a bordája. Szívsérülésről is szó lehet. Ez egy hosszú és lassú felépülés lesz

– fejtette ki a színész sérüléseivel kapcsolatban a doktor.

(Borítókép: Jeremy Renner 2016. november 6-án a kaliforniai Westwoodban. Fotó: Gabriel Olsen / Getty Images)