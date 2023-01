Furcsábbnál furcsább újévi fogadalmakat tettek a hírességek is

Az újévi fogadalmak listájának aligha van vége, mivel egy újabb esztendő kezdete sokakból válthat ki olyan felfokozott és ezzel együtt bátorító érzést, hogy készek legyenek gyökeres változásokon keresztülmenni az adott évben. Legyen szó akár fogyásról vagy csak úgy önmagában az egészséges életmódra való átállásról, mindenki nagy elánnal vág neki a következő esztendőnek, bízva a személyes fejlődésben. Hasonlóképp álltak hozzá 2023-hoz a hírességek is, közülük néhányan konkrét tervekkel készültek. Kérdés, hogy a fogadalmakból mennyit sikerül majd betartani.

Húsmentes életmód és több megértés

Miley Cyrus amerikai énekesnő a 2022-es évet kifejezetten ünnepélyesen zárta, mivel keresztanyjával, a countrylegenda Dolly Partonnal együtt tűnt fel az NBC csatorna szilveszteri, A Toast to 2022! nevezetű műsorában, ahol együtt énekeltek. A zenélés mellett ugyanakkor Cyrus azt is megemlítette, mit készül megfogadni a jövő évre.

Ahogy azt az adásban kifejtette, túl erősnek tartja az ösztöneit, ami egyúttal azt is jelenti, hogy sokszor nem képes másokra hallgatni. Elmondása szerint Partonnal is hasonló lehet a helyzet, mivel a férje mindig azt mondja neki, hogy csak a saját feje után megy, Cyrus így megfogadta, az új évben nemcsak magára, hanem másokra is oda fog figyelni.

Jennifer Garner színésznő ennél sokkal kézzelfoghatóbb fogadalommal állt elő. A közösségi oldalán kívánt boldog új évet követőinek, és megosztotta velük, hogy 2023-ban több húsmentes ételt szeretne készíteni. Ezen apropóból egy babból és édesburgonyából készült receptet is megosztott az oldalán, bátorítva arra másokat is, hogy próbáljanak ki húsmentes ételeket.

Garner kezdeményezése egyébként egyáltalán nem új keletű, mivel a januárral kapcsolatban már évek óta él egy Veganuár nevezetű kihívás, amelynek értelmében a bátor résztvevők nem ehetnek húst az év első hónapjában – megismertetve ezáltal az emberekkel a növényi étrendet. A vegetáriánus és vegán életmódnak pedig jelenleg nagyon is van aktualitása. Egy felmérés szerint tavaly rekord született, mivel ennyien még soha nem vállalkoztak a Veganuár-kihívásra, közel 630 ezer résztvevőről tudni. Egyes adatok szerint a Budapesten élők négy százaléka számít vegánnak, ami körülbelül 65 ezer lakost takar.

A Veganuárhoz hasonló koncepcióra épül egyébként a Movember is, ami egy olyan mozgalom, amelynek értelmében a férfiak egész novemberben nem borotválkozhatnak – ezzel felhívva a figyelmet a férfiak egészségügyi problémáira.

Kertészkedés és kikapcsolódás

Gwen Stefani énekesnő a korábbiakban említett hírességekkel egyetemben olyan fogadalmat tett, amit ha betart, nagy hasznát veszi a jövőben. Férjével, Blake Sheltonnal még tavaly kezdtek el kertészkedni, azonban a próbálkozásaik nem voltak épp gyümölcsözőek. Stefani így megfogadta, szeretné jobban beleásni magát a kertészkedésbe, hogy idén sikeresebb évet zárhassanak. Mint arról egy interjúban beszámolt, ez az új hobbijuk a kedvesével, viszont annak ellenére, hogy 2022-ben kudarcot vallottak, azon lesznek, hogy idén ez már másképp legyen.

A producer Ryan Seacrestnek a pihenésre kell majd koncentrálnia. Elmondása szerint idén szeretne több időt szánni a kikapcsolódásra, mivel mindig azt érzi, hogy valamit mindenképp csinálnia kell, így számára a legnagyobb kihívás az lesz, hogy megtanulja a semmittevés művészetét. Mint hozzátette, mindemellett azon lesz, hogy megértse azokat a játékokat, amelyekkel a négyéves unokahúga játszik – mivel eddig nem sikerült.

A közösségi médiában, pontosabban a YouTube-on nagy népszerűségre szert tevő Liza Koshy pedig szeretne némileg kiszakadni az online térből. Ahogy kifejtette, egy listája van azon dolgokról, amiket 2023-ban mindenképp szeretne elérni, viszont egy biztos: az SMS-ezés helyett előtérbe kívánja helyezni a telefonálást. Továbbá megfogadta, hogy a kimosott ruhákat időben átrakja a szárítóba, majd a száraz ruhákat a szekrényébe.

Nem sokan járnak sikerrel

A Journal of Clinical Psychology tanulmánya szerint az újévi fogadalmat tevők általában mindössze 46 százaléka jár sikerrel, azaz az emberek több mint fele elbukik az év során. Azon személyek esetében ugyanakkor, akik nem fogadtak meg semmit, de kitűztek maguk elé egy célt, ez az arány még rosszabb, csupán négy százalék. Mint közölték, a következő tíz fogadalom számít a legnépszerűbbnek:

Több edzés Fogyás Rendszerezettség Új hobbi, készség Teljesen kiélvezni az életet Spórolás Leszokás a dohányzásról Időtöltés a családdal, barátokkal Utazás Olvasás

(Borítókép: Miley Cyrus. Fotó: Vijat Mohindra / NBC / Getty Image )