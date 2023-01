A vádemelés ellenére folytatódik Alec Baldwin filmjének forgatása

Folytatódik Alec Baldwin Rozsda című filmjének forgatása, miután a Santa Fe megyei ügyészség csütörtökön bejelentette, hogy a producert kétrendbeli, gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják Halyna Hutchins operatőr forgatáson bekövetkezett halála miatt.

A 64 éves producer és Joel Souza úgy döntöttek, hogy a helyszínen maradnak, és folytatják a filmet

– mondta egy forrás a The New York Timesnak. Azt is elárulta, hogy megújították a forgatás biztonsági előírásait, és betiltották az éles lőszerek használatát a munkafolyamat alatt.

A People beszámolója szerint Baldwin képviselője egyelőre nem reagált a hírekre.

Megegyezett az özveggyel

Baldwin még 2022 októberében egyezségre jutott az operatőr özvegyével. Matthew nyilatkozatban jelentette be, hogy sikerült megbeszélniük az ügyet.

Nem áll szándékomban vádaskodni. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy Halyna halála szörnyű baleset volt. Hálás vagyok, hogy a producerek és a szórakoztatóipari közösség összefogott, hogy tisztelegjen Halyna utolsó munkája előtt

– áll az októberi nyilatkozatban.

Hutchins akkor halt meg, amikor Baldwin 2021 októberében az új-mexikói sivatagban tartott próbafelvételen használt fegyveréből éles lövedéket lőtt ki. Joel Souza, a film rendezője szintén megsebesült.