Aggódnak a rajongók, gyógyíthatatlan betegségben szenvedhet a Magnum sztárja

Tom Sellecket a legtöbben a nyolc évadot megélt sorozatból, a Magnumból ismerik, de a fiatalok többségének talán a nagy sikerű Jóbarátok című sorozatból lehet ismerős, amelyben több alkalommal is ő alakította Monica barátját, dr. Richard Burke-öt. A színészről azonban aggasztó hírek érkeztek, miszerint súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved.

A The Daily Star cikke szerint több olyan pletyka is felröppent a 77 éves színészről, miszerint ízületi gyulladásoktól vagy egy gyógyíthatatlan betegségben szenved, de azt is állítják, hogy Tom Selleck akár meg is vakulhat.

A sajtónak nyilatkozó forrás szerint a színésznek annyira megromlott az egészsége, hogy már nem sokáig marad életben. De állítólag számtalan egészségügyi probléma nehezíti meg Tom Selleck életét. A lap szerint az egyik ilyen a súlyos látásprobléma lehet, mivel egy névtelen forrás azt állítja, látta, hogy a színész felkeresett egy Los Angeles-i szemész szakembert.

A beszámoló szerint a Magnum sztárja olyan gyógyszert szed az ízületi gyulladásaira, amely valószínűleg hozzájárulhat a látása romlásához is. De egy orvos szerint a megdagadt, mókusszerű arc is annak a jele, hogy szteroidokat szedett, amelyeket általában ennek a betegségnek a kezelésére alkalmaznak. A szakértő szerint a gyógyszer mellékhatása szürke hályog vagy zöld hályog kialakulásához vezethet, de a legrosszabb esetben akár teljes vakságot is okozhat.

(Borítókép: Tom Selleck 2009 áprilisában. Fotó: Alberto E. Rodriguez / Getty Images Hungary)