Idén teljesen más lesz a viharos szakításon áteső Piqué és Shakira születésnapja

Sokan a sors fintorának tartották, hogy a nemrég szakító sztárpár, Piqué és Shakira egyaránt február 2-án született, úgy tűnik azonban ez sem volt elég ahhoz, hogy életük végéig kitartson egymás mellett a születésnapos páros.

A ma 46 éves Shakira Isabel Mebarak Ripoll a kolumbiai Barranquillában látta meg a napvilágot 1977. február 2-án, gyerekkora nagy részét pedig ott is töltötte. Tehetségét már hamar megvillantotta, mindössze négy éves volt, amikor megírta az első versét, majd a legtöbb alkotását dalba is foglalta. Első dalát nyolcévesen írta, amikor elvesztette egyik bátyját egy motorbalesetben, fájdalmát pedig a zenébe menekülve próbálta enyhíteni.

Hiába azonban az alkotási és szereplési vágy, Shakirát erős hangja miatt egyszerűen kiették az iskolai katolikus kórusból, emiatt a hastáncba menekült, amellyel állandóan fel is lépett. Szerencsére a kezdeti rossz élmények ellenére nem adta fel az éneklést sem, és 1995-ben Pies descalzos címmel a boltokba került az énekesnő harmadik lemeze, ami meghozta neki a várva várt sikert. Latin-Amerikában és Spanyolországban ismertté vált, lemeze 1996-ban a legnagyobb példányszámban eladott spanyol nyelvű album lett.

A sikerek innentől kezdve sorra jöttek az életében, 2001-ben megjelent első angol nyelvű lemeze, a Laundry Service, amelyből 15 millió példány talált gazdára világszerte, Shakira nevét pedig a Föld minden táján megismerték. Sikereit jól mutatja, hogy 2006-ban megjelent dala a Hips Don't Lie, amely a 2000-es évek legnagyobb példányszámban eladott dalává vált.

Mégsem ez a dal jelentette karrierje és élete csúcsát, ugyanis a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra megírta a Waka Waka című slágert, amely nem csak, hogy hatalmas siker – és egyben a legnépszerűbb vb-dal – lett, hanem a magánéletét is teljesen a feje tetejére állította. Ennek a dalnak köszönheti ugyanis, hogy megismerkedett a torna trófeáját elhódító, spanyol válogatott Gerard Piquével, aki később gyermekei édesapja lett.

Akik hisznek az asztrológiában és a számmisztikában biztosan valami olyasmit hangoztatnának megismerkedésük kapcsán, hogy ez meg volt írva, ugyanis mindketten február 2-án látták meg a napvilágot, Piqué azonban 10 évvel Shakira után, 1987-ben született a katalán fővárosban, Barcelonában. A mindenféle hókuszpók mellett mindez azonban sokkal inkább annak volt köszönhető, hogy az énekesnő a focivébé dalát írta, míg a futballista az ehhez készülő hivatalos klipben kapott szerepet.

Az immáron 36 éves Piqué – ahogyan sok katalán gyerek – már egészen fiatalon arról álmodozott, hogy a Barcelona csapatában futballozzon, amelynek utánpótláscsapatában 1997-ben maga is elkezdte rúgni a bőrt. Nemsokára az angol Manchester United is felfigyelt rá, ahol még Cristiano Ronaldo csapattársa is volt, de játszott a spanyol Zaragozában is, mielőtt nevelőegyesülete a Barcelona megvásárolta őt. A katalán együttessel 2008-tól hétszer nyert spanyol bajnokságot, hatszor spanyol kupát és háromszor Bajnokok-ligáját, míg a spanyol válogatottal Európa-bajnoki és világbajnoki címet is nyert. Visszavonulását a profi labdarúgástól 2022-ben jelentette be, utoljára november 5-én lépett pályára.

Kettejük kapcsolata azonban már nem alakult olyan fényesen mint karrierük, 11 év után, 2022 júniusában bejelentették hogy külön utakon folytatják... De mit lehet még tudni róluk? Mai kvízünkből ezt is kiderítheti, tesztelje tudását ön is!

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Gerard Piqué és Shakira 2014. május 18-án. Fotó: David Becker / Billboard Awards 2014 / Getty Images for DCP)