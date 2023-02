Húsz éve kiadatlan dalt tett közzé a Linkin Park

Február 6-án jelent meg a hír a Linkin Park hivatalos közösségi platformjain, hogy péntek reggel Lost címmel érkezik egy új, eddig soha nem hallott dal a zenekar Meteora című lemezének archívumából. Mindez azért is számít nagy dolognak, mert Chester Bennington halálával 2017 nyarán gyakorlatilag leállt a zenekar – bár időnként elindulnak a találgatások arról, hogy talán folytatják a zenélést a tagok, Mike Shinoda, aki azóta már szólóban is megjelentetett egy albumot, tavaly tavasszal inkább cáfolta, mintsem megerősítette volna az ilyen jellegű híreszteléseket.

„Az egyetlen Linkin Park-hír, amivel szolgálhatok nektek, hogy… Igen, pár hetente szoktam beszélni a srácokkal, illetve néhányukkal” – mondta Shinoda alig egy éve egy Twitch-stream alkalmával, amit az NME idézett. „Nincsenek turnék, zenék vagy albumok előkészületben. Csak tartsátok észben, hogy ez nem fog megtörténni. Egyelőre csak ennyit mondok” – folytatta, hozzátéve: „Azért mondom ezt, mert bármit mond vagy tesz a zenekar, mindenki megpróbálja beindítani a hype-vonatot, mi pedig azt mondjuk: nem, nem, nem. Ne indítsátok el a hype-vonatot. Csak csalódást okoztok magatoknak. Ne csináljátok ezt.”

Azt viszont később leszögezték, hogy gyakrabban szeretnének kommunikálni a rajongóikkal, ami eddig néhány havi rendszerességgel közölt személyes üzenetben merült ki a közösségi oldalakon. A tagok közül egyedül Mike Shinoda az, aki az online felületein rendszeresen kommunikál a rajongóival.

A Lost című szám tehát, ami egy animációs klippel debütált péntek reggel a YouTube-on, nem valószínű, hogy a zenekar újraindítását vezetné fel. Sokkal inkább a sorban második, Meteora című album előtt tisztelegnek vele a zenészek, ami 20 évvel ezelőtt, 2003 márciusában jelent meg, olyan számokkal mint a Numb, a Faint, a Breaking the Habit vagy épp a Somewhere I Belong.

2020-ban a Hybrid Theory című, debütáló albumuk megjelenésének évfordulóját is kellőképp megünnepelték a tagok: a lemezt több formátumban is kiadták újra, a jubileumi kiadvány pedig jó néhány korábban kiadatlan szerzeményt is tartalmazott. A hírek szerint a banda most is valami hasonlóra készül: koncertfelvételeket és demókat is közkinccsé tesznek majd, illetve új dizájnnal megalkotott merchtermékek kerülnek a zenekar webáruházába.

Öt és fél éve halt meg az énekes

Chester Bennington 41 éves korában, 2017. július 20-án önkezével véget vetett az életének, holttestét helyi idő szerint reggel 9 órakor találták meg a Los Angeles megyei Palos Vedres Estates településen lévő otthonában, ahol egyedül tartózkodott. Halálának körülményei kapcsán persze azonnal elindultak a találgatások, ám az orvosszakértői vizsgálatok végül tisztázták, hogy az énekes öngyilkosságához nem volt köze tudatmódosító szereknek, s bár a szobájában alkoholt találtak, abból csak minimális mennyiséget fogyasztott. Családja, zenésztársai és barátai azóta többször is megerősítették, hogy a frontember régóta depresszióval küzdött, és ez vezetett a tragédiához.

Bár a nyilvánosság előtt nem voltak ismertek a belső küzdelmei, volt néhány interjú, amelynek során Chester Bennington nyíltan vallott a depressziójáról. Mondatainak súlya viszont csak a halálát követően vált világossá mindenki számára, ahogy az is, hogy egyes dalszövegeiben feltehetőleg a saját problémáiról énekelt. A zenekar utolsó albumán szereplő Heavy című szám is pont egy ilyen nóta, amelynek a klipjében ráadásul képileg is megjelenik mindaz, ami egy ilyen állapotot jellemez.

Chester Bennington hat gyermeket hagyott hátra. Második felesége, Talinda Ann Bentley azóta a mentális problémákkal küzdőknek próbál segíteni, hogy ne fordulhasson elő mással az, ami a férjével történt.

(Borítókép: Linkin Park Meteora World Tour. 2003. Fotó: Getty Images)