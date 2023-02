Eltűnt a földrengésben a Szulejmán sorozat sztárja

Külföldi hírforrások szerint a többek között Törökországot sújtó földrengés eltűnt személyei között van az a Cansu Dere, akit a magyar nézők is ismerhetnek a szappanoperákból, köztük a Szulejmánból.

Már több mint 22 ezer áldozata van a Törökországot és Szíriát sújtó földrengésnek, ahogy többek eltűnését is bejelentették azóta. Az elmúlt napok azzal teltek, hogy a romok alá rekedt túlélőket, illetve az elhunytak holttestét keresték a tűzoltók, köztük egy magyar csapat is. Külföldi hírforrások szerint az eltűnt személyek közé tartozik Cansu Dere népszerű szappanoperasztár is, akit a magyarok főleg az Ezel, a Szulejmán és az Elárulva című sorozatokból ismerhetnek.

A színésznő a földrengés óta nem adott életjelet magáról, a hírek szerint az otthona pont a katasztrófa epicentrumában található, így az is a többi összedőlt ház sorsára juthatott. A közösségi médiában olyan hírek is elterjedtek, amelyekben a halálhírét keltették, azonban egyelőre csak az biztos, hogy Cansu Dere a földrengés óta nem jelentkezett, ahogy a holtteste sem került elő.

Az ankarai születésű színésznő 2000-ben kezdte pályafutását, amikor jelentkezett a Miss Turkey versenyre, amelyen végül harmadik lett, azonban a modellszakma megtetszett neki, így ezt követően több divatbemutatón is kifutóra lépett Párizsban. Legelső tévés szerepét 2004-ben kapta a Metro Palas című sorozatban, majd két évre rá már egy filmben, a Son Osmanlı Yandım Aliban játszott.

Kenan Imirzalioglu színész oldalán láthatták a magyar nézők az Ezel című sorozatban is, amelyet 2009 és 2011 között vetítettek Magyarországon, ez volt az első török széria, amit a tévében adtak. 2012 és 2013 között feltűnt még a Szulejmánban előbb Hümeyraként, majd Firuzeként, illetve az Anya és az Elárulva nevezetű, szintén tévés produkciókban.



(Borítókép: Cansu Dere. Fotó: Beatriz Velasco / WireImage / Getty Images)