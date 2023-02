Zámbó Krisztián: Delhusánál sóherebb a világon nincs

Zámbó Krisztián alig egy hónappal ezelőtt keveredett összetűzésbe az interneten Delhusa Gjonnal, aki azt állította, Zámbó Jimmy a halála előtt kért tőle kölcsön 9 milliót. Ezt azzal magyarázta, hogy az énekes az ő kiadójánál tervezte kiadni a további lemezeit, így előleget kért tőle, amit állítólag meg is kapott, azonban Zámbó néhány nap múlva meghalt, az albumok pedig sosem készültek el. Fia, Zámbó Krisztián a felreppent hírrel kapcsolatban írt egyik cikk Facebookra kitett bejegyzése alatt állt bele páros lábbal Delhusába, akit hazugnak nevezett. A csörtéjük körül azóta már csillapodtak a kedélyek, azonban Zámbó Krisztián nemrég a Hajdú Péter vezette Frizbiben járt, ahol bővebben beszámolt a történtekről.

Ahogy azt a ma este élesedő adásban kifejti, felhívta Delhusa Gjont azután, hogy azt állította, Zámbó Jimmynek nem ment jól a szekér az utolsó éveiben. Mint hozzátette, édesapjának volt pénze, mivel sportcsarnokokat töltött meg, ahogy több gyémánt- és platinalemezt is szerzett albumaival – és halálát követően ő is sokat örökölt tőle.

A Bors által közölt részletek szerint az adásban Zámbó többek között azt ecseteli, hogy édesapja nagyon elismerte Delhusát, korábban együtt is duetteztek az árvízkárosultak javára készülő lemezre.

Aki ismeri Delhusát, az tudja, hogy nála sóherebb a világon nincs, és nem is volt. Tőlem mondhat ő bármit, meg be is perelhet, ezt nem csak én, hanem nagyon sokan mondjuk.