Egy tiktoker megfogadta, hogy a gyalázkodások ellenére sem változtat a különc öltözködési stílusán. A dacos anyuka már több mint 100 ezer feliratkozót gyűjtött össze a TikTokon, ahol a színekkel teli, alternatív ruháit mutatja be követőinek. Hatalmas követőtábora ellenére Charlie Hayes a stílusa miatt személyesen és online is rengeteg gyalázkodással szembesült. A felhasználók egy része nem megfelelőnek és túlságosan kihívónak nevezték ruháit, míg mások azzal is megvádolták a 22 éves lányt, hogy rossz édesanya, amiért ilyen példát mutat a kislányának.

