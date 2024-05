Zimány Linda az elmúlt néhány évben több alkalommal is beszélt arról, milyen elvárásoknak kell megfelelnie annak a férfinak, aki a szívére pályázik. Az ügyvéd maga is belátja, hogy a mai világban nem egyszerű randizni, de nem adja fel a reményt, hogy egy nap megtalálhatja az igazit.

A férjjelöltek kapcsán korábban úgy fogalmazott: számára Daniel Craig az ideális férfi, ám úgy tűnik, leendő párjának mára kevesebb kritériumnak kell megfelelnie.

Én már úgy vagyok vele, hogy felőlem alacsony is lehet, nem is kell, hogy topmodell legyen, pocakja is lehet. Engem az vonz, ha van sármja és érzelmi intelligenciája. Vannak alapelvárások, hogy legyen intelligens, legyen humora, mert ha hetven pluszosan ülünk egy padon, nem fogunk tudni mást csinálni, csak nevetni. Ezekből nem tudok leadni, és fontos, hogy okos legyen, mert nagyon szeretek mindenről beszélgetni. Nálam ott jön meg a lelki és fizikai intimitás, ha jó a beszélgetés és látom, hogy agya van