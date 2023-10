A divatiparban is kipróbálja magát.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, jövőre új realityműsorral jelentkezik a TV2 Next Topmodel címmel, amelyben a hazai szépségipar legjobb szakemberei keresik a következő magyar szupermodellt. Ezúttal a zsűriszékben foglal majd helyet Tomán Szabina üzletasszony, aki korábban az RTL Cápák között című műsorában is szerepelt, jelenleg pedig számos vállalkozása irányítása mellett Novák Katalin köztársasági elnök tanácsadó csapatának tagja.

Most a TV2 kameráinak arról mesélt, miért vállalta el az új formátum felkérését:

Bevallom őszintén, a modellmúltamból kifolyólag ez mindig is érdekelt. Foglalkoztam mindennel: környezettudatos élelmiszerbolttal, IT-technikai részleggel, élelmiszerekkel, de valahogy a divatipar kimaradt. Úgy gondolom, ez egy olyan üzleti rés, egy olyan üzleti lehetőség számomra, ami fontos.

A győztesnek álomszerződést kínálnak majd, azonban ezért meg is kell dolgozniuk a lányoknak a kamerák előtt. Kihívások, fotózások, divatbemutatók várnak a versenyzőkre, akik közül csak egy lehet a Next Topmodel Hungary. Tomán, mint mondta, saját példájával szeretné segíteni a pályakezdő jelölteket.

Én a modellkarrieremből fogok hozni néha olyan támaszt, olyan segítséget a lányoknak, ami fontos momentum, hogy igenis erősnek, kitartónak kell lenni, ha valakinek van célja ezzel a műsorral vagy a modellkarrierrel. De ennél egy kicsit többet: bevallom őszintén, hogy az üzleti világban mindig is kerestem úgy a helyem, hogy ne csak egy modellnek tituláljanak egy tárgyalásnál

– fogalmazott az üzletasszony, hozzátéve: olyan lányokat fog keresni és céltudatosabbá tenni, akik akár az ő útját akarják majd követni.