Férjhez ment Millie Bobby Brown

Egy titkos, meghitt ceremónia keretein belül összeházasodott a 20 éves Millie Bobby Brown és Jon Bon Jovi 22 éves fia, Jake Bongiovi.

Az Index először még 2021 júniusában számolt be Bobby Brown és Bongiovi románcáról. A fiatalokról akkor sokan azt hitték, hogy pár hónap után szakítanak majd, az idő azonban minden rosszakaróra rácáfolt, közel két évvel azután, hogy felvállalták kapcsolatukat, Bongiovi ugyanis megkérte Bobby Brown kezét.

Ez alig egy évvel ezelőtt, 2023 áprilisában történt – most pedig az egykori jegyesek hivatalosan is egybekeltek – legalábbis a The Sun információi szerint. A zárt körű szertartáson meglehetősen kevesen voltak jelen, a lap úgy tudja, a családtagokon felül csak néhány közeli barát kapott meghívást az esküvőre.