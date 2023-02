Most már biztos, hogy Harry herceg és Meghan hercegné is meghívót kapott III. Károly koronázására. Úgy tűnik, a király szeretné, ha rendeződne a viszony fia és a család között. A pár azonban még nem döntött arról, hogy elfogadják-e a meghívást.

A tavaszi koronázási ünnepségre a meghívókat a következő hetekben küldik ki, miután véglegesítették a vendéglistát. Az Expressnek nyilatkozó bennfentes szerint

A KÉTEZER FŐT SZÁMLÁLÓ LISTÁN HARRY ÉS MEGHAN IS HELYETT KAPOTT – ANNAK ELLENÉRE, HOGY AZ UTÓBBI IDŐKBEN HARRY HERCEG BOTRÁNYAITÓL VOLT HANGOS A SAJTÓ.

A bő egy hónapja megjelent Spare, azaz Tartalék című önéletrajzi könyvében Harry herceg olyan részletességgel számol be élete szinte minden pillanatáról, hogy az nem kis fejfájást okozott a királyi családnak. Napvilágot látott például egy olyan részlet is, amelyben Harry herceg arról mesélt az olvasóknak, hogy Vilmos walesi herceg fizikailag bántalmazta őt, amikor kapcsolatuk megromlott a Meghan Markle-lel kötött házassága miatt.

Hatalmas feltűnést keltett az a rész is, amelyben Harry feltárta, hogy afganisztáni katonai szolgálatai alatt 25 embert ölt meg. De a könyvben Harry felfedi azt is, hogy Vilmossal együtt arra kérték apjukat, ne vegye feleségül ifjúkori kedvesét, Camilla Parker-Bowlest. Károly akkori trónörökös 15 évig élt házasságban Harry és Vilmos édesanyjával, az 1997-ben autóbalesetben elhunyt Diana hercegnővel, de az utolsó éveket már különváltan töltötték, majd 1996-ban el is váltak.

Az ilyen részletek miatt tehát nem meglepő, hogy aggódik a királyi család. Az Express szerint Vilmos herceg például attól fél, hogy Harry botrányt okozhat, vagy ellophatja a show-t a legrangosabb királyi eseményen. Mindeközben III. Károly úgy véli, éppen az okozhatna botrányt, ha Harry és Meghan nem lennének jelen a koronázáson.

Így vetődött fel az ötlet, hogy egy szigorú forgatókönyvhöz kössék Harry látogatását.

A lapnak nyilatkozó források azt is elmondták, hogy javában folyik a tervezgetés, hogy a ceremónia a lehető legsimábban, mindenféle botrány nélkül lemenjen. A szertartás forgatókönyvének kidolgozásakor arra is figyelnek, hogy Harry és Vilmos herceg ne üljenek egymás közelébe, és ne is lehessen őket együtt látni. Ennek érdekében Harry és Meghan külön autóval érkezik majd a helyszínre.

A meghívókat tehát már kiküldték, azonban a párt szorítja az idő. Április elejéig választ kell adniuk arról, hogy részt kívánnak-e venni III. Károly koronázásán.

(Borítókép: Matt Dunham / WPA Pool / Getty Images)