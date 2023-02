Rendhagyó táncdalfesztivállal ünnepel a Katona József Színház, csinibabák töltik meg a Budapest Parkot

A Katona József Színház fennállásának 40. évfordulója alkalmából egészen új vizekre evez, és belekóstol a koncertek világába, a Csinibaba Táncdalfesztivál névre keresztelt eseményen pedig a Budapest Parkban időről időre felbukkanó arcok közül is bőven találkozhat majd a közönség neves hazai előadókkal.

A Vajdai Vilmos rendezésében, Schnabel Zita látványtervei alapján megvalósuló élőzenei műsor ugyanis olyan vendégénekesekkel egészül ki, mint Bagossy Norbert (Bagossy Brothers Company), Beck Zoli (30Y), Fekete Giorgio (Carson Coma), Járai Márk (Halott Pénz), Lábas Viki (Margaret Island), Németh Juci (Budapest Bár), Péterfy Bori (Péterfy Bori & Love Band), Sena Dagadu (Irie Maffia), illetve Vitáris Iván és Balla Máté (Ivan & The Parazol).

A koncertshow keretein belül a szervezők célja az, hogy életre keltsék a táncdalfesztiválok hangulatát, főként az azóta igazán elhíresült 1967-es eseményt.

Régi álmunk, hogy a színházat mint műfajt behozzuk a Budapest Parkba, és a zenerajongó, de a színház világát kevésbé ismerő közönséggel is megszerettessük ezt a művészeti ágat, a mindkét műfajt egyaránt kedvelő vendégeinknek pedig újfajta megközelítést mutassunk be. Úgy gondoljuk, a Park egyfajta hidat tud képezni az élőzenei és a színházi világ között. A zenészekkel ápolt jó kapcsolatainkat is bevetettük, akik felkérésünkre lelkesen csatlakoztak a projekthez. Nagyon boldogok vagyunk, hogy részt vehetünk a koncert létrejöttében, és ilyen módon is gratulálhatunk a katonások munkájához, elmúlt negyven évükhöz

– mondta a Budapest Park igazgatója, Pálffy András.

A színház és a koncertek fúziójában létrejövő műsor célja, hogy az egymással színpadon ritkán találkozó művészek közösen létrehozzanak valamit, a különböző területeken alkotó előadók pedig kimozdítsák egymást és saját magukat is a komfortzónájukból.

Szerettük volna, hogy a színház 40. évfordulóján művészeink tehetségét és sokoldalúságát minél szélesebb körben, egy eddig ismeretlen terepen is megismerhesse a közönség. Erre a Budapest Parknál alkalmasabb helyszínt nem is találhattunk volna. Mindig is fontosnak tartottam, hogy a társulatot folyamatosan érjék új, inspiráló impulzusok, friss energiák, így természetes volt, hogy örömmel fogadtam a javaslatot, ahogy a színészek is. Hálásak vagyunk, hogy a Budapest Park az első perctől nyitottan és lelkesen állt a közös produkció gondolatához, és nagyban segíti annak megvalósulását

– ecsetelte Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója, aki kiemelte, az egész koncepció ötlete a színház egyik kommunikációs munkatársától, Kazimir Annamaritól ered.

Táncdalfesztiválhoz méltóan a májusi esemény sem lesz teljesen tét nélküli, a színészek és zenészek produkcióit egy zsűri is értékeli majd, akár csak egy „Ki, mit tud?”-on. Az ítélőbizottság észrevételei mellett a produkciókat a közönség is értékelheti majd, az érdeklődők szurkolhatnak kedvenceiknek, adott esetben pedig szembe is szállhatnak a zsűri véleményével.

A show-ról és a jegyértékesítésről az esemény Facebook-oldalán további információkat tudhatnak meg, ami ezen a linken érhető el.