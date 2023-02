A magyar származású színésznő, aki már tiniként a drogok rabja volt

48 éves lett a magyar származású Drew Barrymore, aki pályafutása során nemcsak színésznőként, hanem műsorvezetőként is bevált. Bár szakmailag elismert díjakkal eddig nemigen halmozták el őt, ennek ellenére is vitathatatlan a jelentősége a szórakoztató ágazatban.

A ma születésnapos Drew Barrymore megkerülhetetlen szereplője a filmiparnak. Fiatal korában számos káros szenvedélyével kellett leszámolnia, és még mindig gyerek volt, amikor először kapott Golden Globe-jelölést – bár akkor még nem térhetett haza egy trófeával sem –, amelyet azután továbbiak követtek.

Barrymore ugyan az utóbbi esztendőkben nem színészi teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal, hogy egy beszélgetős műsor házigazdája lett, ami a nevét is viseli. A The Drew Barrymore Show-nak pedig akkora a sikere, hogy már a negyedik évadot is berendelték belőle. Ha tesztelni szeretné, mi mindent tud a színésznőből műsorvezetővé vált Drew Barrymore-ról, töltse ki alábbi kvízünket!

(Borítókép: Drew Barrymore 2014. május 21-én. Fotó: Axelle Bauer-Griffin / FilmMagic)