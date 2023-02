Kulcsár Edina és G.w.M gyerekei sem tudtak az esküvőről

Kulcsár Edina és G.w.M az Instagramon jelentették be szombat délután, hogy összeházasodtak, méghozzá titokban, csak néhányan voltak ott, amikor a páros kimondta a boldogító igent.

Mint azt a rapper bevallotta a bejelentő bejegyzésében, sosem gondolta volna, hogy valaha megnősül.

Még csak hallani sem akartam róla soha, hogy bekössem a fejem, mert igazából nem éreztem jelentőségét, nem volt, ami kiváltaná, de megtörtént, és te vagy az első, egyben utolsó is! Megváltozott minden, mióta együtt vagyunk, sokkal jobb minden, és ezt nem lehet szavakba önteni! Köszönök neked mindent, drága gyönyörű feleségem

– fogalmazott G.w.M, aki megígérte, a nagy buli pótolva lesz a baba születése után.

A Blikknek megszólalt az újdonsült férj, aki elárulta, alapvetően igyekeznek megóvni magánéletüket, ezért szándékosan nem mondták el, mikorra tervezik az esküvőt.

Szerettük volna úgy megélni, hogy teljes mértékben a miénk legyen ez a pillanat, illetve azt, hogy a szerelmünk beteljesülésének napja teljesen zavarmentes legyen. Mi viszont már régóta tudtuk, hogy ez lesz a mi nagy napunk

– árulta el a rapper, aki arról is beszélt, hogy valóban szűk körben zajlott le a szertartás, pár rokon, valamint a két tanú volt csak jelen. A család egyik ismerőse azt is elárulta, hogy nemcsak nem voltak jelen a gyerekek, de nem is tudtak róla, hogy a sztárpár hétvégén köti össze az életét.

