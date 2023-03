Óriási veszteség érte Sharon Stone-t az Elemi ösztön ikonikus jelenete miatt

Az 1992-es Elemi ösztönben nyújtott híres alakítása és a villantásai torzíthatták a róla alkotott képet, emiatt veszíthette el fia felügyeleti jogát is – állította Sharon Stone egy podcastban, ahol a színésznő azt is felidézte, hogy a bírósági tárgyaláson a bíró megkérdezte az akkor négyéves fiát arról is, tudja-e, hogy az édesanyja szexfilmeket készít.

A jelenet, amelyben nagyot terpeszt, mielőtt keresztbe teszi a lábát, arra késztette a színésznőt, hogy soha többé ne vállaljon el ilyen jeleneteket.

Stone és akkori férje, Ron Bronstein még 2000-ben fogadta örökbe fiukat, Roant, amikor azonban a pár 2004-ben elvált, a bíró Bronstein úrnak ítélte a felügyeleti jogot – részben a már fent említett indokok miatt.

Ez a veszteség súlyos szívfájdalmat okozott Stone-nak, és nem csak átvitt értelemben...

A Mayo Klinikán kötöttem ki a szívfájdalmam miatt. Az eset szó szerint összetörte a szívem

– ecsetelte Bruce Bozzi műsorvezetőnek a BBC által szemlézett Table for Two podcastban.

Figyelembe véve, hogy manapság mennyi szex és meztelenség jelenik meg a tévében és a filmekben, Stone szerint brutális volt, ahogyan vele bántak a sikerfilm után.

Talán a másodperc tizenhatodrésze lehetett az, amikor látszott, hogy meztelen vagyok, és emiatt elvesztettem a gyermekem felügyeleti jogát

– tette hozzá.

Stone elmondta, hogy Hollywoodban mások az erotikus thrillerben játszott szerepéért ítélték el.

Ezért a jelenetért jelöltek Golden Globe-ra, és amikor elmentem a gálára, és kimondták a nevemet, a teremben egy csomó ember nevetett. Annyira megalázott voltam. Azt gondoltam, van-e fogalma bárkinek is arról, milyen nehéz volt ezt a szerepet eljátszani. Hogy mennyire gyomorforgató és ijesztő volt

– vetette fel Stone.

Azt mondta, hogy azóta tudatosan igyekszik kerülni azokat a szerepeket, amelyek szexualizált megvilágításba helyezik a nőket, vagy sötét személyiséggel rendelkeznek, majd hozzátette, az is fontos, hogy a rajongók ne keverjék össze a színészeket a karaktereikkel.

A fickóról, aki Jeffery Dahmert alakította, senki sem gondolja, hogy embereket eszik

– hozta fel példaként a színésznő.

(Borítókép: Sharon Stone 2022. június 10-én. Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / FilmMagic)