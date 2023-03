Megszólalt Tóth Andi stylistja az énekesnő sokkoló ruhájáról

Hiába generált hatalmas médiavisszhangot Tóth Andi múlt heti, egyesek szerint túl sokat mutató, sztárban sztáros ruhája, a darabot megálmodó stylist, Kiss Márk szerint nem mentek messzire az extravagáns szettel. A szakember az Indexnek adott interjújában arról is beszélt, hogy szerinte miért férnek bele a 12-es karikába az ilyen merész öltözékek, de kitért arra is, hogy miért a ruha viselőjét érik támadások a készítője helyett.

Ahogyan azt hétről hétre a tévénézők is láthatják, a Sztárban Sztár című műsor zsűritagjai rendesen kitesznek magukért, már ami a megjelenésüket illeti: a döntnökök minden vasárnap különlegesebbnél különlegesebb ruhákban érkeznek a stúdióba, amelyek közül eddig leginkább Tóth Andi szerelése váltott ki visszhangot. Az igencsak sokat mutató ruhadarabokról, amelyeket egyesek bírálnak, mások dicsérnek, a szetteket megálmodó stylist, Kiss Márk beszélt az Indexnek, aki egyébként nemcsak az énekesnőt, hanem a párját, Marics Petit is „öltözteti”.

Biztosan mindenki emlékszik rá, hogy Tóth Andi legutóbb egészen sokat mutató öltözékben jelent meg az ország legnagyobb házibulijának titulált műsor felvételén: fekete, rövidre szabott felsőrésze konkrétan láttatni hagyta alulról a mellét. Az első produkció után aztán azonnal meg is ragadta az alkalmat, hogy a székéből felugorva megmutassa, a szerelése bizony alul sem bíz sokat a képzeletre: mindössze egy leginkább bugyira vagy bodyra hajazó alsórész takarta az énekesnőt.

A műsor különböző felületeit és az online médiumok közösségi oldalait el is árasztották rögtön a kommentek, többen provokatívnak nevezték Tóth Andi ruháját, hangsúlyozva, hogy egyáltalán nem tinédzserek által is követett főműsoridős produkcióba való.

De vajon pont ez a fajta provokáció lett volna a ruha megálmodójának célja? Hiszen egy stylist életében mégiscsak az az egyik legfontosabb, hogy beszéljenek a ruháiról…

Az igaz, hogy nekünk a legnagyobb dicséret az, ha beszélnek a ruháról, és az embereket foglalkoztatja, még akkor is, ha nem feltétlen mindenkinek tetszik, mert megosztó. Sokkal jobb, mint ha unalmas lenne, és elsiklanának fölötte. Nyilván nem az az elsődleges cél, hogy mindenképp keltsünk nagy médiavisszhangot, elsősorban arra koncentrálunk, hogy ő jól nézzen ki, jól érezze magát benne, és valami újat, izgalmasat tudjunk színpadra tenni

– ecsetelte lapunknak a stylist.

Kiss Márk, aki az idei műsorban a zsűritagok közül Tóth Andi mellett Marics Peti megjelenéséért is felel. Elmondása szerint a ruhák tervezését illetően a csatornától teljesen szabad kezet kap, ahogyan a másik stylist Holdampf Linda is, akivel egy bizonyos koncepciót követve állnak neki minden héten a vasárnapi szerelések elkészítésének.

Andinál tudom előre, hogy milyen opciók jöhetnek szóba. Egy hetünk van elkészülni a ruhákkal. Az anyagokat mindig beszerzem előre, amelyekből a ruhát a varrónőm, Fekecs Kata készít el. Ezt követően tulajdonképpen csak egy ruhapróbánk van Andival és Petivel csütörtökön. Ők akkor találkoznak először az öltözékekkel, amiket némi igazítás után vasárnapig véglegesítünk. A próba után kerülnek hozzám a darabok, én csinálom rajtuk a díszítéseket, a szegecselést a kézi varrást a strasszozást, mindent, ami aprólékos kézimunka

– magyarázta a folyamatot.

Lékai-Kiss Ramóna nagyobbat villantott, mégis Tóth Andi nyert mellbedobással

Bár a stylist és csapata a ruhaköltemények megálmodói, a zsűritagoknak, így Tóth Andinak és Marics Petinek is van beleszólása abba, miben jelennek meg a vasárnapi műsorban – azaz csak és kizárólag olyan szerelést adnak rájuk, amire áldásukat adták előzetesen.

Bármi kívánságuk van, vagy ha esetleg valamire nemet mondanak, akkor az úgy is lesz, de egyelőre még nem volt rá példa, hogy bármi ellen nagyon tiltakoztak volna. Száz százalékig rám bízzák magukat, és bíznak bennem. Andival már kilenc éve együtt dolgozom, az x-faktoros győzelme óta én öltöztetem, Marics Petivel pedig azóta, hogy szerepelt a Sztárban Sztárban. Mindketten erős személyiségek, mégis könnyű velük együtt dolgozni

– mondta a stylist.

Annak ellenére azonban, hogy az alanyok maradéktalanul elégedettek Kiss Márkék mesterműveiel, korántsem nyerik el mindenki tetszését ezek a ruhák. Ez részben érthető is, hiszen az ilyen extravagáns ruhák csak néhány éve kezdtek elterjedni a magyar show-műsorokban, ezért nincsenek hozzászokva a tévénézők, ráadásul a hétköznapokban is kevesen találkoznak hasonlókkal. Pedig a külföldi produkciókban már szinte elengedhetetlen, hogy a szereplők kevésbé extra megjelenéssel álljanak kamerák elé.

Egy ilyen show-nak az a lényege, hogy szórakoztasson, és mivel ez egy egy vizuális műfaj, a látványról, a ruhákról és a csillogásról szól minden. Az se baj, ha egy picit ízlésformáló és a közönség lát benne szokatlan dolgokat. Az elmúlt héten például Andin volt egy olyan ruha, ami szokatlan helyen volt nyitva, és emiatt volt szerintem sokkolóbb a nézők számára, mint egyébként. Pedig kevesebbet mutatott belőle, mint a zsűritársa szerelése – Lékai-Kiss Ramónának több látszott a dekoltázsából, csak éppen máshol. Illetve látszódott alul is egy kivágás, ahol csak egy bugyi volt rajta – sokszor egyébként a táncosok is ilyen alsóban vannak a színpadon. Igazából nem mutattunk többet, csak szokatlan helyen voltak a kivágások. Ráadásul a nézők már láthatták ennél jóval kevesebb ruhában is Andit a Dancing with the Stars-ban, az mégsem zavart akkor senkit, mert táncolt

– magyarázta a szakember Tóth Andi múlt heti, komoly visszhangot keltő szerelése kapcsán. Azt is hozzátette: a tévénézők azért is kaphatták fel a fejüket, mert a legtöbbjük nem követi a divat világát és trendjeit, így érthető módon egy-egy ruha sokként éri őket, még akkor is, hogy a szakmában ezek már teljesen elfogadottak.

A tévénézőknek nincs idejük divatlapokat nézni, nem tájékozódnak az aktuális trendekről, és ez nem is elvárható, hiszen nem ez a szakmájuk. Emiatt lehet, hogy bizonyos szerelések szokatlanok számukra, amelyek nekem például nem azok, hiszen minden nap kapom a vizuális információkat különböző platformokról, divatoldalakról, magazinokból. Ezért is jó, hogy egy ilyen műsor alkalmával be tudunk mutatni olyan dolgokat, amelyekkel adott esetben csak a kifutón lehet találkozni. Ezt az extravagánsabb vonalat egyébként még Köllő Babettel kezdtük el a Sztárban Sztár leszek!-ben, csak itt most egy olyan alannyal dolgozom, akinek más a közönsége – fiatalabb és sokkal érzékenyebb szerintem az aktuális trendekre. Valószínűleg ezért is kapott nagyobb figyelmet

– mondta Kiss Márk, aki abban sem lát problémát, hogy egy 12-es karikával ellátott show-műsorban mutatják meg ezeket a sok esetben merészen kivágott, extravagáns ruhakölteményeket.

Egy tizenkét éves gyerek már látott életében dekoltázst, bugyit, bikinit, hiszen ugyanezek vannak a műsorban szereplő táncosokon is. Továbbra is azt gondolom, hogy nem mutattunk többet Andiból, mint másokból, csak teljesen másképp. A legutóbbi adásban a különleges ruha mellé ráadásul társult egy erősebb smink és egy szokatlanabb hajviselet is, és ez így egyben váratlanul érte a nézőket. Egy ilyen műsornak ingert és reakciókat kell kiváltania, és bár esetenként talán polgárpukkasztóbb részei is vannak, de szó sincs arról, hogy ezek a ruhák ne férnének bele a korhatár kereteibe. Nyilvánvalóan mi is tudjuk, hogy zavarbaejtő volt, ami nem véletlen, de azt gondolom, ez még bőven a határán van a 12-es karikának

– indokolta a szakember.

Ő álmodja meg a ruhát, mégis a viselőjét támadják

Bár elsősorban a ruhák váltanak ki nagy visszhangot, furcsa módon mégsem azok készítőjét, hanem a viselőiket támadja az internet népe. A stylistot nem nagyon érdeklik az ilyen kritikák, az viszont bántja, ha a szereplők személyébe állnak bele.

„Cikkeket olvasok, azok érdekelnek, a kommenteket viszont már kevésbé, mert gyakran azt látom, hogy irrelevánsak. Az abszolút nem zavar, amikor a ruhát kritizálják, mert ez egy olyan dolog, amit én teszek képernyőre, vállalom és elfogadom, hogy nem tetszhet mindenkinek a munkám. Az jobban szokott bántani, amikor a szereplők személyét bántják, ezeket nem is szeretem olvasni, hiszen nem építő jellegű, és nem is befolyásol abban, ahogyan a munkámat végzem. Azt érzem, hogy sokan primitíven közelítik meg témát, és egyszerűen csak odaírnak valami gonosz dolgot, ami nem is kapcsolódik feltétlenül a ruhához.

Mindig megmosolygom amikor azt hozzák fel, hogy bezzeg a szereplők normálisan vannak öltöztetve. A bökkenő csak az, hogy őket is én öltöztetem”

– mondta Kiss Márk, aki a tervezéskor nem is gondol arra, hogy az adott ruha kinek fog tetszeni, egyedül azt tartja szem előtt, hogy neki és a viselőjének megfeleljen az adott darab.

A negatív kommentek miatt sem fogja vissza magát

Bár a ruhák kapcsán sok negatív visszajelzés érkezett, a stylist nem hátrál meg, a jövőben is extravagáns szetteket szeretne Tóth Andiékra adni.

Továbbra is izgalmas ruhákkal készülünk, annyi különbséggel, hogy most nem feltétlenül azon lesz a hangsúly, hol van nyitva a szerelés, inkább a ruha mintája, formája vagy a fazonja lehet kirívó. A múltkor nyitott ruhája volt Andinak, annyit elárulhatok, hogy a következő nem lesz az

– mondta a szakember, aki ha úgy adódik, a Sztárban Sztáron kívül is pártfogolná alanyát. Ahogyan arról az Index is beszámolt, Tóth Andi a napokban jelentette be, hogy felhagy az énekléssel és többek között egy saját ruhamárka létrehozását is tervezi. Ebben a stylist-jóbarát is segítené az énekesnőt.

Szoktunk ruhákról beszélgetni. Még nem esett szó köztünk a konkrét terveiről, de én abszolút támogatom, ha ilyen jellegű céljai vannak. Nagyon karakteres stílusa van, és ez látszik azon is, ahogy a hétköznapokban öltözködik. Ha a segítségemet kéri, ott leszek

– zárta a beszélgetést a szakember.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)