A vacsora, amely státuszszimbólummá vált a gazdagok körében: a Billionaire-sztori

Reneszánszukat élik a műsoros vacsorák, amelyek lazán elhalásszák akár a merevebb fine dining elől is a szupergazdagokat. A night club és az étterem fúziójának a Formula–1-es Renault-csapat egykori főnöke, Flavio Briatore adott újra padlógázt, megcélozva vele egy olyan újgazdag réteget, amely szemmel láthatólag szívesen megmártózna többször is a gondtalan hedonizmusban. Az Index helyszíni riportja következik a három hónapja nyitott dohai Billionaire-ből.

Még a leggazdagabbaknak is be kell vállalniuk, hogy Doha új vigalmi negyedébe, a mesterséges Al Maha-szigetre lassacskán lehet csak bearaszolni, úgy feltorlódik a kocsisor. Az óriáskerékkel és egyéb vidámparkos attrakcióval is ellátott, a tavalyi világbajnokság előtt kiépült földdarab ugyanis esténként a város legmenőbb szpotja az itt nyílt új éttermeknek köszönhetően. Többek közt itt található a helyi Nammos, Zuma és LPM is – mindhárom, Londonban is ultramenőnek számító hely kiugró népszerűségnek örvend a kiváltságos helyiek, expatok és turisták körében.

Hát még a Flavio Briatore nevével fémjelzett Billionaire, a láncolatnak ugyanis ez csupán a negyedik egysége a Porto Cervo-i, a dubaji és a rijádi után. Nagy kiváltság, hogy a katari fővárosnak is jutott egy, hiszen egy fogalomról, egy igazi trendszetterről beszélünk.

A kívülről fekete doboznak kinéző étterem előtt tagbaszakadt biztonsági őrök strázsálnak – ezen a szinten, ilyen vendégkörrel ez persze alap. A recepció mögött hosszú, mindkét oldalán bordó bársonyfüggönnyel borított folyosó vezet a vendégtérbe, amelynek pazar panorámája van az öböl túlpartjára, a katari jólétet szimbolizáló felhőkarcolókra és a gigantikus, klasszikus párizsi architektúrájú Place Vendome plázára, a város új luxuscsakrájára.

Pont a megbeszélt időpontra érkeztünk, még azelőtt, hogy elkezdődött volna a főfogás, a show. Az asztalunk éppen szemben a még elfüggönyözött színpaddal, helyet foglalván tökéletes rálátásunk van ekképp a szállingózó vendégekre is. A meghívóban kiemelték a dresszkódot, az étterem elegáns viseletet vár el, sportcipő kizárva, hölgyeknek a magassarkú ajánlott. Kicsíptük hát magunkat: bársonyzakó és loafer, ropogós fehér ing, hogy aztán pont abban a példázatban érezzük magunkat, amelyet egy Andrássy úti luxusüzlet vezetőjétől hallottunk egyszer.

Mely szerint, ha valaki úgy jön be az üzletbe, mintha most lépett volna elő egy divatlapból, már tudják róla, hogy nem gazdag.

Minél egyszerűbben öltözött valaki, annál biztosabb azonban, hogy sokat hagy majd a kasszánál, hiszen neki nem különleges alkalom ott vásárolni, az a mindennapok része. Szóval öltözködési előírás ide vagy oda, jöttek a sportcipők és a pólók – igaz, Louis Vuittonok, Diorok és McQueenek. A helyi tápláléklánc csúcsán lévő született katariak persze az ikonikus, földig érő fehér ingjükben és fejkendőjükben érkeztek. Hamar telt ház lett, ami azért más helyi éttermekről nem mondható el – pedig szinte minden híres brand itt van a városban, az arabok pedig imádják is őket, hiszen Mayfair luxusát idézi meg számukra.

Olaszországból importálva

Flavio Briatore 1998-ban nyitotta meg a Billionaire éjszakai klubot a szardíniai Smaragdparton (Costa Smeralda), Olaszország egyik legelőkelőbb részén, az Európa legdrágább négyzetméteráraival büszkélkedő Porto Cervo luxusvároskában. A Naomi Campbellel és Heidi Klummal is viszonyt folytató nőcsábászt lehet szeretni vagy sem, de azt nem lehet tőle elvitatni, hogy a márkaépítéshez bizony nagyon ért. Sokáig volt a Benetton kereskedelmi igazgatója, ő volt a katalizátora lényegében a híresen provokatív reklámkampányoknak is, amelyek világsikert hoztak a ruházati óriásnak.

A terve az volt, hogy újra feldobja a kissé már megkopott nimbuszú Porto Cervót egy olyan mulatóval, ahol az étel kifogástalan és a világ legjobb, legdrágább alapanyagaiból készül, falatozás közben pedig sokszínű show szórakoztatja a vastag pénztárcájú vendégeket. Azért maga is elismeri, hogy „Milliárdosnak” elkeresztelt éttermének neve picit pökhendi, a cél azonban az volt, hogy emlékezetes legyen.

Az ötlet bejött, és még pezsgőlocsolás és rövidital shotok hiányában is kellett a közel-keleti olajmonarchiáknak is.

No de vissza a jelenbe! Az előadássorozat körülbelül kétórásra van elhúzva – azért hagyják az embert enni is két fellépés közt. A menüben hangsúlyos az olasz irány, a mi nápolyi felszolgálónk nagyon ajánlgatta például a pestós tagliatellét homárral, mert mintha csak a nagymamája készítette volna – a dél-olasz anyagi viszonyokat jól ismervén abban nem vagyunk persze egészen biztosak, hogy a kedves mama is pont ezt a tengeri ízeltlábút használja hozzá, amely bő 50 ezer forinttal dobja meg egyébként az önmagában is remek, ámde 20 ezres pasta árát.

Menü horroráron

A 70 ezer forintos, első fogásnak szánt tésztaételek mellett hadd borzoljuk még egy-két árral az idegeket! Az étteremnek van egy olasz és egy újázsiai menüje, előbbin a sókéregben sült tengeri sügér a csúcstartó a köret nélküli csaknem 100 ezer forintos árával (vessük nyugodtan össze azzal, hogy ugyanez a halfaj mennyiért lapul a Lidl hűtőpultjában), utóbbin a szusi és szasimi válogatás, amely 75 ezer forintot kóstál, egy falatnyi szusi tehát közel 3000 forintba kerül. A csúcstartók mégis a kaviárok, a legdrágább, 125 grammos Beluga kaviár kikérése több mint 700 ezer forintot tesz hozzá a számlához. (Így van, ezt ugye értelemszerűen nem kóstoltuk.)

Mivel az Arab-félszigeten kis túlzással szinte semmi sem terem meg a homokon, így az élelmiszerek – kvázi a datolyán kívül – mind importból származnak, a farmról az asztalra koncepció már a földrajzi adottságok miatt is értelmezhetetlen errefelé. De az is biztos, hogy az utóbbi évek magyar irányzatára – amikor az ember méregdrágán ehet a fine dining égisze alatt zellergumót, fehérrépát, karalábét és egyéb, egy tisztességes általános iskolás által mérnöki pontossággal a menzás tányér peremére rendezett zöldségféléket – itt egyáltalán nincs kereslet.

Ha az utolsó kékúszójú tonhal is lubickol a világóceánban, itt annak is jelenése van egy tányéron. Az alapanyagnak a leghíresebb lelőhelyéről kell származnia. A magyar szarvasgombát például nyugodtan együk csak meg mi, a Közel-Keletre umbriai vagy périgord-i kell, mit nekik a plusz 1000-2000 kilométernyi benzin/kerozin, és holmi ökológiai lábnyomon való morfondírozás.

Artisták, szexi táncosok és hangulatfelelős pincérek

A többiben ugyan nem voltunk, de a dohai Billionaire show-ja tényleg káprázatos – ami annak fényében talán nem meglepő, hogy a rendezésért a világhírű Cirque de Soleil egykori művészeti igazgatója felelt. A katari popénekesek jóvoltából felcsendülő nemzetközi slágerek mellett van flamenco szám, újcirkusz, artista, a fénypont pedig a dubaji Billionaire vendégszereplő görkoris sztárduója volt, akik egy egészen hihetetlen produkcióval ejtették le a vendégek állát. A hölgy haja férfi partnere nyakához lett hozzá karabinerezve, így adtak elő egy duplán pörgős számot. A férfi is pörög a tengelye körül, és a nő is a sajátja körül a levegőben. Az olasz pincérek ehhez pedig pörgetik az asztalkendőjüket a fejük felett, füttyögnek és „braváznak”, fokozva az egyébként is tetőfokára hágott hangulatot.

Merőben más így elkölteni egy vacsorát, mint szép csöndben végigenni 11 fogást egy fine dining helyen, nemde? A fiatal, részint szüleik pénzéből verető fogyasztók úgy néz ki, újabban inkább erre szavaznak – Katarban mindenképp, hiszen ettünk a város egyetlen fine dining éttermében is, szinte teljesen egyedül a főműsoridőben. De a show-elemek elengedhetetlenek más koncepcióban is, gondoljunk csak a híres török szakácsra, Nusret Gökcére, aki a mémmé lett mozdulatával sózza meg az éttermében kapható méregdrága, akár teljesen aranypehelybe forgatott steakeket, vagy teszi tőrre szúrva szánkba az első falatot.

Örvendetes továbbá, hogy Magyarországon is elindult már valami:

a Kiosk Lakatos Márk művészeti vezetésével állította színpadra True Colors nevű show-műsorát bizonyos vacsorái mellé, a Matild Café & Cabaret revüshow-s vacsorakoncepciója pedig igazán hiánypótló ebben a műfajban idehaza, hetente három estén idézik meg a fellépők az art deco világát, gatsbys hangulatot teremtve strucctollas legyezőikkel. Még sok ilyet, mert a nemzetközi példák alapján úgy látszik, ez lesz a jövő legmenőbb vendéglátási trendje!

A szerző luxusszakértő.