Paris Hilton kitálalt, tinikorában zaklatta egy tanára

Paris Hilton a most megjelent memoárjában vallott arról, hogy nyolcadik osztályos korában egy tanára hosszú időn keresztül próbálta őt behálózni. Éjszakánként hosszú telefonbeszélgetéseket folytattak, a férfi egyszer titokban meg is látogatta Parist, amikor az örökösnő szülei nem voltak otthon, és megcsókolta az akkor még kiskorú lányt.

Kedden jelent meg a világ egyik leghíresebb celebnőjének önéletrajzi könyve, a Paris: The Memoir, amelyből már a megjelenése előtt is több sokkoló részlet látott napvilágot. A Page Six cikke szerint az örökösnő könyvében egy olyan történetet is felidéz, miszerint tizenéves korában egy tanára hosszú időn keresztül próbálta meg őt behálózni.

Paris Hilton egy jóképű fiatal tanárról ír, akit Mr. Abercombie-nak nevez, aki teljesen belezúgott az akkor nyolcadik osztályos lányba. Az örökösnő szerint a tanár megadta neki a telefonszámát, és azt kérte, tartsák titokban a kapcsolatukat.

Mr. Abercrombie szinte minden este felhívott, és órákig beszélgettünk arról, hogy milyen elképesztően érett, szép és intelligens vagyok, milyen érzéki, meg nem értett és különleges

– írja könyvében Paris, akit a tanára arra is gyakran emlékeztetett, hogy Diana hercegnő és III. Károly király (aki akkor még herceg volt) között is 13 év korkülönbség volt, és Priscilla Presley is 14 éves volt, amikor Elvis Presley beleszeretett.

Mr. Abercombie egyszer titokban meg is látogatta az örökösnőt, amíg a szülei nem voltak otthon, és Paris elmondása szerint a férfi magához húzta, és megcsókolta. Hozzátette, hogy a szülei végül a tanár autójában kapták őket rajta.

A ma már dj-ként tevékenykedő celebnő úgy emlékszik vissza, hogy a férfi mindenért őt hibáztatta, azonban évtizedekig nem volt képes kimondani a pedofil szót, mert nem akarta magát áldozatként látni.

Mint megírtuk, Paris Hilton memoárjából korábban már az is kiderült, hogy 15 éves korában egy idősebb férfi drogot tett az italába, és megerőszakolta. Könyvében arról is írt, hogy nem akarta elkészíteni azt a szexvideót, amivel ismertté vált. Állítása szerint a szexvideó felvétele alatt részeg volt, és fáradt, viszont akkori barátja azt ígérte, hogy a felvétel csak nekik készül, senki sem fogja látni. A férfi azzal fenyegette az akkor 20 éves Hiltont, hogy amennyiben ő nem teszi meg, keres helyette mást, aki igen. A celebnő kifejtette, akkoriban az volt a legrosszabb, amit el tudott képzelni, hogy a férfi majd elhagyja, mert még csak gyerek, aki „nem tudja, hogy kell játszani a felnőttek játékát”.