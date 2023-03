Megindító szavakkal emlékezett meg halott barátjáról Keanu Reeves

Mint korábban megírtuk, hatvanéves korában meghalt Lance Reddick, a John Wick-filmek és a Drót című sorozat sztárja. A színész 1962 decemberében született a marylandi Baltimore-ban.

A karrierje a kétezres évek közepén indult be igazán az Oz, a Lost – Eltűntek, valamint A rejtély című sorozatokban nyújtott alakításainak köszönhetően. Reddick hangját több videójátékban is hallhattuk, ezek közé tartozik például a Horizon Zero Down és a Destiny.

A díszbemutatóra érkező meghívottak egy kék színű kitűzőt kaptak, amit Reddick tiszteletére viseltek. A kék volt a néhai színész kedvenc színe.

„Lance egy különleges művész, a kecsesség és méltóság megszemélyesítője. Igazán különleges dolog volt látni azt a szenvedélyt, amellyel a munkája iránt viseltetett. Tényleg könnyű volt vele kijönni. És sokat jelent számomra az, hogy 10 éven és négy filmen keresztül dolgozhattam vele. Nagyon fáj, hogy most nem lehet itt velünk” – nyilatkozta Keanu Reeves a sokak által kedvelt színészről.

„Lance majdnem 10 évig jelen volt a mindennapjaimban. Sok közös projektünk volt. Egyszerűen csak boldognak kell lennem és büszkének kell lennem arra, hogy ennyi időt tölthettem vele. Hiányozni fog nekünk” – ezt már Chad Stahelski rendező mondta Reddickről.