Kattant a bilincs a zsűritagok kezén a TV2 stúdiójában

Nem volt túl mozgalmas a Sztárban Sztár középdöntöje, de azért így is akadtak említésre méltó pillanatok. A produkciókra nem lehetett panasz, a zsűri értékelése viszont – elsősorban a pontozásuk – most sem adott túl nagy iránymutatást a szavazó közönségnek. A versenyzők ezúttal a szólóprodukciók mellett párbajoztak is egymással, a döntnökök pedig szokás szerint igyekeztek széttrollkodni a véleményezésre szánt időt, melynek eredményeképp még egy bilincs is előkerült a stúdióban. Jöjjenek a részletek!

Miután az előző héten a szabályok változásával ketten is távoztak a versenyből, vasárnap este hat játékossal folytatódott a TV2 Sztárban Sztár című műsora, amelyben a Magyarország legsokoldalúbb előadója címért folyik a küzdelem. A hatodik, középdöntős adásban a versenyzők nem csak szólóprodukciókkal készültek, hanem párbajoztak is egymással, azaz duplán meg kellett dolgozniuk azért, hogy a következő héten is színpadra állhassanak.

A vasárnap esti show-t Miley Cyrus egyik slágerével nyitotta meg a csapat, amit Till Attila és a zsűritagok szokásos társalgása követett. Érdekes módon most nem kapott akkora hangsúlyt a döntnökök szerelése, talán azért, mert ezúttal a szokásosnál diszkrétebben öltöztették fel őket – már ami a kivágásokat illeti. Tóth Andi és Marics Péter ruháján persze visszaköszöntek ugyanazok az elemek, amelyek ezen az estén színes gyöngyök voltak – Kökény Attila kicsit el is viccelődött a füzéreken, de ennél több figyelem nem igazán irányult a stylistok heti munkájára. A versenyzők új feladatára viszont annál inkább, a párbajokat ugyanis mindenki nagy izgalommal várta. Az igazi meglepetés viszont akkor érkezett, amikor Tilla egy ponton megkérdezte Maricsot, ha az előző évadban is lett volna ilyen produkció, melyik versenytársával csapott volna össze. Ekkor került elő Zámbó Krisztián neve, ám még mielőtt belemelegedtek volna a poénkodásba, a műsorvezető jelezte, hogy bizony

ZÁMBÓ JIMMY FIA IS OTT ÜL A KÖZÖNSÉG SORAIBAN,

akit aztán egy pillanatra meg is mutatott a kamera, ahogy a székéből felpattanva integet a zsűrinek.

Előkerült egy régi felvétel

Valkusz Milán indította a középdöntős estét, aki Redfoo bőrébe bújva állt színpadra. Ez a szerep több szempontból is testhezálló volt az énekesnek. Egyrészt a maszkmesterek olyan tökéletes munkát végeztek, hogy Milo teljesen úgy nézett ki, mint Stefan Kendal Gordy, de ennél jóval izgalmasabb, hogy Valkusz és Marics már tizenévesen is hallgatta Redfoo dalait, sőt a YouTube-on a mai napig fellelhető egy videó, amelyben a két, akkor még egészen fiatal énekes a Party Rock Anthem című számot igyekszik „letátogni”.

Íme:

Visszatérve Valkusz produkciójához, kicsit azért aggódtunk (míg Papp Szabi és Lékai-Kiss Ramóna persze reménykedett), hogy az énekes Redfoo-hoz hasonlóan egy szál fecskében lép majd színpadra, ám ez – egyelőre ismeretlen okokból – szerencsére nem így történt. Igen kellemetlen lett volna – nem csak nekünk, hanem valószínűleg Milónak is –, ha fürdőgatyában kellett volna a számot letolnia.

Nem mellesleg teljesen fölösleges is ennyire levetkőztetni az előadókat, a választott térdnadrág-trikó kombó is abszolút passzolt a karakterhez, amit egyébként a versenyző tökéletesen hozott, noha hangban azért nem sikerült teljesen leutánoznia az előadót. A megjelenés, a mozgás és a lazaság viszont, illetve a hangulat, amit a stúdióba varázsolt, nagyon rendben volt, és azonnal be is indította a bulit a helyszínen.

A zsűritagok is egyetértettek abban, hogy Redfoo karaktere elképesztően jól állt Milónak. Marics Peti a már említett fiatalkori videójukat felidézve azonnal nosztalgikus hangulatba került és elkezdett áradozni – Tilla meg is jegyezte, hogy az elmúlt három adásban összesen nem beszélt annyit az énekes, mint most. A műsorvezető egy ponton persze Tóth Andinak is odaszúrt – amikor Lékai Kiss Ramóna elárulta, hogy ő miként variálta át otthon Redfoo szövegét, Tilla közölte:

nem ez a szöveg, hazudtál, hét pont,

utalva rá, hogy Tóth Andi az előző adásban hazugnak nevezte Sipos Tomit és ezért lepontozta. Az énekesnő persze vette a lapot és viccesen fenyegetőzni kezdett, hogyha csipkelődik a műsorvezető, még szigorúbb lesz és kettővel kevesebb pontot ad mindenkinek. Ez persze nem lett így, sőt, Tóth Andi pontozásban visszazárkózott a többiekhez a kaotikus szintre. Ugyan Valkusznál ő volt az egyetlen, aki észrevételezte, hogy hangban tulajdonképpen nem volt meg a feladat, a produkciót ennek ellenére kilencesre értékelte.

29 Valkusz Milán Galéria: Sztárban sztár - 2023. 03. 26. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Marics Peti magához bilincselte Kökényt

Valkusz Milán produkciója tényleg beindította az őrületet: röpködtek a poénok, és ha mindez nem lett volna elég, Marics Peti egy ponton előkapott egy bilincset és magához láncolta vele Kökény Attilát. Ezt azonban csupán addig tartotta viccesnek, míg Tilla nem közölte, hogy a bilincshez nincs kulcs, ami ugye azt jelenti, hogy így kell végigülniük a műsort.

Ez a két barom összebilincselte magát, tényleg el kell mennem a flexért!

– nevetett a műsorvezető, ám néhány pillanat múlva nagyott nézett, mert kiderült, hogy Kökény Attila kulcs nélkül is ki tudja nyitni a bilincset.

Ebben van rutinom, te hülye! Kőbányai vagyok, tesó!

– vágta oda Kökény, amit óriási hahota követett.

Zámbó Jimmyvé vált Schoblocher Barbara

Valkusz Milán után Sipos Tomi következett, aki Barry White-ként érkezett a stúdióba. Meglepetésre a versenyző, akit egyébként Éliás Gyula Jr készített fel, egészen jól hozta hangban az előadót, mondhatni, tökéletesen sikerült a feladatot teljesítenie. Ezt a zsűri is így gondolta, még Tóth Andi sem talált fogást a produkción, ami ugye nem túl gyakori, Marics pedig a végén még azt is kiemelte, hogy a laza, lomha stílus mellett Sipos Tomi lélekben is meg tudta jeleníteni White-ot. Nem meglepő, hogy ezek után a versenyző nagyon helyesen mindenkitől 10 pontot kapott, ami láthatóan nagyon jól is esett neki.

29 Schoblocher Barbara Galéria: Sztárban sztár - 2023. 03. 26. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Schoblocher Barbarának ismét egy meglehetősen nehéz feladat jutott. Zámbó Jimmy-t kellett utánoznia, ami valljuk be, szinte lehetetlen – csakúgy, mint amikor néhány adással korábban Michael Jacksont kellett utánoznia. Ennek ellenére legalább akkorát énekelt, mint legutóbb Liza Minelliként, emellett pedig a maszkmesterek is tökéletes munkát végeztek – bár Tilla egy ponton azért „lemátyáskirályozta” persze.

Kétség nem fér hozzá, hogy az énekesnő rengeteg munkát tett ebbe a produkcióba, s bár hangban nem sikerült tökéletesen hoznia, azért elég jól közelített Jimmy hangszínéhez. A karakter biztos, hogy megvolt, Lékai-Kiss Ramóna meg is jegyezte, hogy utánzás helyett Schoblocher valójában Zámbó Jimmyvé vált a színpadon, ami leginkább annak köszönhető, hogy minden részletet levett és teljes átéléssel prezentálta a dalt. Az előadás egyébként pont ezért magát az énekesnőt is megviselte, nem is titkolta, hogy a színpadra lépés előtt, közben és után is zaklatottságot érzett. Sipos Petihez hasonlóan a zsűri neki is maximumpontot adott.

Lady Gaga nem volt punk, Soltész viszont ütött

Gubik Petra a hatodik adásban Beyoncé bőrébe bújt. Ebben a feladatban a legnagyobb kihívás talán az volt, hogy a versenyzőnek éneklés közben folyamatos mozgásban kellett lennie. Ezen kicsit el is vitázott a zsűri, Kökény szerint Beyoncé sokszor a saját koncertjein sem énekel bizonyos részeket, pont azért, mert nem bírná szusszal. Gubik is rendesen kifáradt, de Kökény Attila most is úriemberként viselkedett és megosztotta vele a saját vizét – még mielőtt baj történne, talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a versenyzőknek is legyen mihez nyúlniuk, ha kiszáradnak produkció közben.

Visszatérve a produkcióra, Gubik csajos volt, jól szerepelt, de Tóth Andinak igaza van abban, hogy néhol Beyoncé helyett inkább az ő hangját lehetett hallani. Ettől függetenül profi munkát végzett, amit Marics Peti párján kívül mindenki maximumra értékelt, elsősorban az előadás komplexitása miatt.

29 Gubik Petra Galéria: Sztárban sztár - 2023. 03. 26. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Trap kapitány retrósztárként állt színpadra: Soltész Rezsőt kellett utánoznia, ami tűpontosan sikeredett. A zsűri szabályosan tombolt a produkció alatt, és a stúdióban láthatóan óriási hangulat kerekedett. Marics azért megjegyezte, hogy a hangszínbeli hasónlóság miatt Trap kapitánynak ez egy testhezálló feladat volt, amivel Tóth Andi persze nem értett egyet, pedig a párja ezt nem rosszból mondta, csupán tényként kiemelte. Ettől függetlenül a versenyző tényleg zseniálisan hozta a karaktert, nem lehetett belekötni, ahogy azt nem is tette senki: a döntnökök maximumra értékelték a látottakat.

Oláh Ibolya Lady Gagája viszont már nem aratott osztatlan sikert. Bár volt egyfajta koncepció a produkcióban, hiszen az énekesnő mindenképp meg szerette volna jeleníteni, mekkora átváltozó művész Gaga, ezért többször parókát is cserélt a színpadon, hangban viszont nem sikerült hoznia az előadót. Erről már korábban is írtunk – Oláh Ibolyának egyszerűen olyanyira karakteres az orgánuma, hogy bárhogyan is próbálja elváltoztatni, valahogy mindig megjelenik az előadásban a saját hangja. Most elsősorban a mélyebb részeknél lehetett észrevenni ezt, a magasabbaknál meglepően sikeres volt a hangutánzás, bár az is igaz, hogy a háttérvokál sokat segített neki ebben.

Tóth Andi nem kertelt, egyenesen megmondta, hogy ő inkább egy Oláh Ibolya koncerten érezte magát, Papp Szabi szerint viszont nem csak ez volt a baj a látottakkal. A Supernem frontembere azzal kezdte, hogy minden produkciót a lényegénél kell megfogni, aminek ez esetben az az alapja, hogy Lady Gaga tulajdonképpen egy punk. Épp ezért inkább az előadásmódról és a színpadi jelenlétről kellett volna szólnia az egésznek, ami neki nem volt meg – egész egyszerűen

nem látta a produkcióban a punk Lady Gagát.

Velük ellentétben Marics és Kökény úgy vélekedett, Oláh a produkció felénél megérkezett – feltehetőleg ők is a magasabb részeket, azaz a refréneket érezték inkább jónak.

Papp Szabi kritikája egyébként meglepő módon most a pontozásában is látszott: hetesre értékelte Oláh Ibolya teljesítményét, míg Tóth Anditól nyolcast, a többiektől pedig kilencest kapott az előadó. Érdekes, hogy látszatra Oláh Ibolyát nem nagyon érdekli a zsűri pontozása, persze sok mukát tesz a produkciókba, de nem tűnik úgy, hogy a kritikáktól padlót fogna, eléggé könnyedén veszi a versenyt. Ezt egyébként most Till Attila is kiemelte.

29 Oláh Ibolya Galéria: Sztárban sztár - 2023. 03. 26. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Oláh Ibolyával valami történt

Az egyéni produkciók után párba rendeződtek a versenyzők, és kettesével adtak elő egy-egy dalt. Az első páros Schoblocher Barbara és Gubik Petra voltak, akik Christina Aguileraként, illetve Christina Aguilerákként jelentek meg a színpadon. Úgy nézett ki a feladat, hogy a versenyzők megosztva énekelték a dalszöveget, a zsűrinek pedig azt kellett eldöntenie, kinek sikerült hitelesebben hoznia az adott előadót. Schoblocher és Gubik esetén szinte semmi különbséget nem lehetett látni – mindketten szuperül énekeltek, az előbbi talán lazább volt, az utóbbi pedig a szakmájából adódóan jobban hozta a csajos szerepet. A zsűri is nehezen tudta megítélni, melyikük volt magával ragadóbb. Marics Peti pedig olyannyira élvezte a közös éneküket, hogy azt találta mondani, ez az előadás

orgazmus volt a fülnek.

Miután rajta kívül mindenki Schoblocher Barbarára szavazott, így a Blahalouisiana énekesnője lett a párbaj győztese.

29 Schobloher Barbara és Gubik Petra Galéria: Sztárban sztár - 2023. 03. 26. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Trap kapitány Valkusz Milánnal állt párba, ők a Scooter együttes frontemberét, H.P. Baxxtert igyekeztek dublikálni a színpadon. Akkora hangulatot teremtettek a stúdióban, hogy a zsűritagok felpattantak és közös tombolásba kezdtek – Lékai-Kiss Ramóna szerint elmebeteg bulit hoztak, Marics pedig szabályosan úgy érezte magát, mint amikor hajnali háromkor a Balaton Soundon kóvályogva már semmi nem érdekli. Bár mindketten jók voltak, Valkusz fizimiskája és hangja közelebb állt Baxxteréhez, Papp Szabi szerint ráadásul nagyobb átéléssel is volt jelen a produkcióban. Ehhez képest Trap kapitány előadását a Supernem frontembere inkább paródiának érezte, neki egyértelműen

Milo volt a techno ordibátor.

Az talány, hogy Tóth Andi mindeközben mit hallgatott, szerinte ugyanis Trap kapitány hangja állt közelebb a colos frontemberéhez, ami fura. A párbajt végül Valkusz Milán nyerte.

29 Lékai-Kiss Ramóna és Tóth Andi Galéria: Sztárban sztár - 2023. 03. 26. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Az utolsó produkciót Oláh Ibolya és Sipos Tamás prezentálta. Ők a Hooligans frontemberét, Ördög Tibort, azaz Csipát próbálták megjeleníteni a színpadon, ami azért is volt mókás, mert alkatilag egyikőjük sem állja meg a helyét ebben a szerepben. Sipos komótos mozgása nem volt igazán rock and roll, Oláh Ibolya pedig bármennyire is az volt, végig a saját hangján énekelt. Ettől függetlenül egy energikus produkciót hozott a páros, ami bizony a zsűrit is megmozgatta. Az értékelésnél azonban valami furcsa dolog történt.

Egy ponton mintha elveszítettük volna Oláh Ibolyát

– az énekesnő csak állt lehajtott fejjel, mintha nem is hallaná, amit mondanak neki. Ekkor gyorsan adott neki egy kis üveg ásványvizet Tilla, attól tartva, hogy esetleg rosszul lesz – az énekesnő ivott, majd megjegyezte, hogy nem is volt szomjas és ugyanúgy visszazuhant abba a kicsit kívülálló állapotba, miközben Sipos Tomi fél kézzel átkarolva tartotta.

Hogy valóban rosszul volt-e, esetleg kimerült volna az énekesnő, az nem derült ki. A műsor ment tovább, a zsűri értékelt, és a párbaj győztesének Oláh Ibolyát kiáltották ki.

Sipos Tomi búcsúzott

Miután a zsűri szóló produkciókra és a párbajokra adott pontjait, illetve a nézők első körös szavazatait összesítették, meglett a napi győztes Schoblocher Barbara személyében. Neki már nem kellett tartania a kieséstől, automatikusan továbbjutott az elődöntőbe. A második körös szavazás után az is eldőlt, kik kerültek a veszélyzónába: a zsűrinek ezen a vasárnapon Gubik Petra, Trap kapitány és Sipos Tamás közül kellett eldöntenie, kit ment meg a kieséstől.

És itt el is kezdődött a felesleges magyarázkodás. Bár elvileg mindenki előre felírta egy papírra annak a játékosnak a nevét, akit szeretett volna továbbjuttatni, hatvanötször elmondták, mennyire nehéz a döntés, és jaj, mennyire jó mindenki. Pedig erre semmi szükség,

elég lenne csak felolvasni a papírról, amit leírtak,

mert így mindig sikerül valakinek olyasmit mondania, ami nem feltétlenül teszi hitelessé a zsűrizést – például, hogy egyesek azt szeretnék, hogy nő nyerje a versenyt, vagy hogy épp ki a személyes kedvencük. Ezúttal Gubik Petra kapta a legtöbb szavazatot, így az utolsó körös szavazásban arról kellett dönteniük a nézőknek, hogy Trap kapitányt vagy Sipos Tamást szeretnék jövő héten is látni.

Sipos Tomi esett ki végül, ami nem meglepő, mert bármennyire ügyes, nem valószínű, hogy megnyerhette volna a versenyt, elsősorban azért, mert az ő rajongói nem feltétlenül abból a korosztályból valók, akik ilyenkor ezerrel pörgetik az applikációs szavazást. Az Irigy Hónaljmirigy énekese látszólag könnyedén vette, hogy távoznia kell, pedig a versenybe vitathatatlanul komoly munkát tett, és főleg a mirigyes múltja miatt mindvégig nagyon igyekezett, hogy a produkciói ne fulladjanak paródiába. Ez csak egyszer nem sikerült, amikor MC Duckyt kellett utánoznia.

29 Till Attila, Molnár Tibor és Sipos Tomi Galéria: Sztárban sztár - 2023. 03. 26. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Jövő vasárnap következik az elődöntő, amikor is a versenyzők ismét két produkcióval állnak színpadra. Az egyik feladat kötött, a műsor végén, ahogy az lenni szokott, ki is sorsolta Tilla, mely előadókat kell majd a játékosoknak utánozniuk, aki mellé másodikként szabadon választhatnak egy másik énekest.

Ami már biztos:

Oláh Ibolya – Joan Jett

Trap kapitány – Maneskin

Gubik Petra – Wolf Kati

Schoblocher Barbara – Doja Cat

Valkusz Milán – Salt-N-Pepa

produkciót hoz majd.

Továbbra is kíváncsiak vagyunk, ön szerint ki lesz a befutó a Sztárban Sztár kilencedik évadában. Kitart a korábbi kedvence mellett, vagy esetleg változott a váleménye a hatodik adásban látottak miatt? Szavazzon!

Ön szerint ki lesz a Sztárban Sztár győztese? Valkusz Milán

Gubik Petra

Schoblocher Barbara

Trap kapitány

Oláh Ibolya

(Borítókép: Kökény Attila és Marics Peti. Fotó: Kaszás Tamás / Index)