Érdekesen alakult a TV2 Sztárban Sztár című műsorának ötödik adása: kezdve azzal, hogy ezúttal nem egy, hanem két előadó esett ki a versenyből, a feladatok sem voltak épp egyenlően leosztva. A zsűri értékelése továbbra is furcsa, és láthatóan sok esetben nincs is a tagok közt egyetértés, ráadásul mivel ebben az évadban eggyel többen vannak, így nem jut mindig elég idő arra, hogy mindenki részletesen kifejtse a véleményét. Ilyenkor jön az, hogy egymás szavába vágnak, ami ebben az adásban kisebb feszültséget is okozott: Marics Péter egy pillanatra berágott, amikor nem hagyták szóhoz jutni. Lássuk a részleteket!

Zdroba Patrik, Tarján Zsófi, Halastyák Fanni és Judy távozása után nyolc versenyzővel folytatódott vasárnap este a Sztárban Sztár, amelyben a Magyarország legsokoldalúbb előadója címért folyik a küzdelem. Az ötödik adásra a csatorna változtatott a szabályokon: ezúttal két játékosnak kellett távoznia a műsorból, akik közül az egyik rögtön az első körös szavazás után búcsúzott, míg a második ugyanúgy a veszélyzónás trióból került ki. A zsűrit kicsit meg is zavarta az új rendszer, melynek eredményeképp még kevésbé volt következetes az értékelésük – mintha megijedtek volna attól, hogy az ő pontozásuk is befolyásolja, ki esik ki először, az első körös szavazásnál ugyanis a döntnökök által felállított sorrendet vegyítik a beérkezett voksokkal. Ezt az is alátámasztja, hogy volt, akinek egyesek azért adtak magasabb pontszámot, nehogy kiessen – az indoklásukban legalábbis ez szerepelt.

Tóth Andit végre felöltöztették

Karneváli hangulatban startolt az adás, a versenyzők egy latinos focislágerrel készültek, Till Attila pedig focilabdákkal vonult be a színpadra. A dalválasztást a műsorvezető azzal indokolta, hogy aznap este tartották a spanyol szuperrangadót, ami egyébként később is szóba került a műsorban. A közös produkció után megkezdődött a ruhamustra, ami több meglepetést is tartogatott. Az első és talán legszembetűnőbb az volt, hogy

Tóth Andi ezúttal felöltözött

– legalábbis miután most nem volt szokatlan helyeken nyitott a szerelése, kevésbé okozott feltűnést a megjelenésével. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem volt kirívó a szettje: az anyagválasztás és a szín most is elég merészre sikeredett – az énekesnő egy szivárványos, kagylóhéjhatású ruhát és ahhoz passzoló, elsősorban a szemeit hangsúlyozó, erős sminket viselt.

Én egy sellő vagyok ma. Nem láttál még rajtam ennyi színt!

– közölte Tóth Andi Tillával, amihez a műsorvezető csak annyit fűzött hozzá:

Az a baj, hogy a Peti is sellő közben.

És valóban. Az már korábban kiderült, hogy Maricsot és Tóthot ugyanaz a stylist, Kiss Márk öltözteti, aki úgy tűnik, arra is mindig nagyon ügyel, hogy a páros ruházata összepasszoljon. A ValMar énekesének ugyanolyan szivárványos anyagból készült a felsője, mint a kedvesének, sőt ehhez még egy egészen szürreális, szivárványos kesztyűt is kapott. A zsűri többi tagjának öltözetében a vörös szín dominált, akik közül mindenképp ki kell emelni Lékai-Kiss Ramóna megjelenését. Bár általában minden figyelem Tóth Andira irányul, ezen az estén egyértelműen a színész-műsorvezetőnő vitte el a show-t, aki egy rendkívül nőies, testhezálló piros ruhát viselt, amihez remekül illett a kontyba húzott frizura.

Oláh Ibolya színésznek sem utolsó

Kamarás Iván produkciója indította az estet. A színész Karel Gott bőrébe bújva adta elő a Lady Carneval című dalt, ami egyáltalán nem sikerült rosszul. Tökéletesen hozta az előadó karakterét, illetve az eredeti hangulatot is sikerült a stúdióba varázsolnia, s noha valamivel mélyebben énekelt, mint Gott, a hangszínéhez erősen közelített. Abban az összes zsűritag egyetértett, hogy színészként Kamarásnak ez egy testhezálló feladat volt, Papp Szabi egy kis lazaságot hiányolt ugyan, de Kökény Attila szerint legalább nem volt olyan ciki, mint az eredeti előadó.

Oláh Ibolya nagyon furcsa feladatot kapott. A japán komikus, Pikotaro képében kellett szórakoztatnia a jelenlévőket, méghozzá egy olyan dallal, amiben konkrétan semmi ének nincs, csak egy pár soros szöveg. Az énekesnő viszont megoldotta, hogy azért mutasson is valamit magából – stílusban két extrával is megtoldotta a nótát, amelyek közül a thrash metal rész mindenkit lenyűgözött. Oláh becsületére váljék, hogy a japán előadó karakterét maximálisan hozta, amivel bebizonyította, hogy színésznek sem utolsó. Láthatóan jól is érezte magát ebben a mókás szerepben, a hangulata pedig a zsűrire és a közönségre is átragadt. Papptól és Lékai-Kiss Ramónától meg is kapta a maximumot.

Tóth Andi szerint Sipos Tomi hazudott

Alice Cooperként állt színpadra az Irigy Hónaljmirigy énekese, a feladatnak pedig örült, mert zeneileg nagyon közel áll hozzá, amit a legenda képvisel. Az előadása rendben is volt, igaz, nem mozogta túl a szerepét produkció közben, de erre nem is volt szükség, hiszen Cooper sem egy hiperaktív ikon.

Sipos Tomi egyébként láthatóan nagyon komolyan veszi a versenyt, a mostani fellépésére is érezhetően sokat készült, a zsűri mégis talált fogást rajta: ahogy korábban, most is az alkatán kezdtek viccelődni – Tilla bőrpogácsának nevezte, Kökény nokedlipusztítónak, illetve a Batmanből ismert Pingvinemberhez hasonlította később, Papp Szabi pedig egész egyszerűen dupla Alice burgernek titulálta az énekest. Ezeken a kijelentéseken aztán jól elkacarásztak, pedig Siposnak nem biztos, hogy olyan jólesnek az ilyen szurkálódások, még ha velük is nevet.

A hosszas tréfálkozás után Tóth Andi rövidre fogta az értékelést, és csak a kritikáit emelte ki: szerinte néhol túlzásba vitte a rekesztést, és a szövegben is rontott Sipos.

Bocsánat, az, hogy én az eredeti verziót tudom, egy más kérdés

– viccelődött a mirigyes, de úgy tűnik, Tóth valamiért nem értette a poént. Erősködött, hogy ő ezen a dalon nőtt fel, amit Sipos egy újabb viccel próbált elütni: „Csoda, hogy nem lettél betörő!” – humorizált, amin mindenki jót derült, kivéve az énekesnőt, ami aztán a pontozásán is tükröződött:

Nyolc pontot akartam adni, de hazudtál, így hét

– közölte Tóth, ami azért valljuk be, elég furcsán hangzik ebben a megfogalmazásban egy ilyen fiatal hölgytől Sipos Tomival szemben.

Trap kapitánynak sem kellett énekelnie

Kiss Ernő Zsolt ebben az adásban Harry Styles bőrébe bújt. Ismervén a mély hangszínét, igencsak szép munkát végzett, még ha nem is sikerült tökéletesen Styles orgánumát hoznia. Tóth Andi igazából ezt az egyet észrevételezte: ő inkább hallotta Kiss Ernő Zsoltot, mint Harry Stylest a produkcióban, mindemellett a színészi munkát a zsűritársaihoz hasonlóan tökéletesnek tartotta. Marics Peti szintén azt emelte ki, hogy Kiss Ernő Zsoltnak nem sikerült a popsztár puha hangján megszólalnia, Kökény Attila, Lékai-Kiss Ramóna és Papp Szabi szerint viszont ennek ellenére is tökéletes volt a produkció, ők maximumot adtak a látottakra.

Trap kapitány Oláh Ibolyához hasonlóan meglehetősen érdekes feladatot kapott. A Boney M frontemberét, Bobby Farrelt alakítva állt színpadra a Rasputin című dallal, amiben

túl sokat nem kellett énekelnie, azt viszont mélyen.

Talán még extra sorokat is tett bele, hogy ne csak ugrabugrából álljon a produkció, amit egyébként pont úgy hozott, ahogy az a klipben is látható – a dal hangulatát tehát abszolút megteremtette. A zsűri teljesen el volt ájulva attól, hogy Molnár Tibor milyen jó színész, hiszen éneklés nélkül is lekötötte a figyelmüket. Más kérdés persze, hogy mennyire fair, amikor valaki olyan feladatot kap, amiben alig kell egy hangot kiadnia, míg a társainak a csillagokat is le kell énekelniük.

Marics Petit kiakasztották a zsűritársai

Gubik Petra ezúttal Azahriah bőrébe bújt. A stáb tökéletes munkát végzett, tényleg olyan volt, mintha a 21 éves énekes lépett volna a Sztárban Sztár színpadára, az első hangoknál pedig sikerült is Gubiknak eltalálnia Azahriah énekstílusát. A produkció nagyon egyben volt, de tény, hogy a korábban látottakhoz képest valahogy most nem tűnt el teljesen a szerepében a versenyző, időnként – főleg a refrénnél – egy kicsit a saját hangján is énekelt. Ettől függetlenül abszolút hozta a Mind1 című dal hangulatát, a zsűrit viszont nem sikerült maradéktalanul elvarázsolnia.

Papp Szabi szerint Gubik hangjából hiányzott a kamaszfiús karcosság, amihez Tóth Andi annyit tett hozzá: végig érezte az igyekezetet, és úgy véli, egy nőnek sokkal nehezebb dolga van, ha férfit kell utánozni, viszont ez az előadás neki nem volt meg, főleg ha azt nézi, milyen produkciókra adott eddig 10 pontot Gubiknak. Lékai-Kiss Ramóna megpróbált poénkodni Azahriah toitois sztorijával, de nem nagyon akadt vevő a zsűritagok között a viccre. Végül annyit mondott, szerinte az a legfontosabb, hogy Gubik Petra olyan hangulatot teremtsen, mintha egy Azahriah-koncerten lennének, amiről aztán el is kezdtek diskurálni, hogy a fiatal előadó esetében ez mit is jelent pontosan.

Tilla ezek után Maricsnak passzolta a mikrofont, aki azzal kezdte a mondandóját, hogy Azahriah az a srác, aki üstökösként robbant be a magyar popzenébe és nagyon örül, hogy figyelmet kapott, illetve azt is kiemelte, hogy nagyon egyedi, vékony, puha hangja van, épp ezért szerinte sokkal könnyebb nőként utánozni. Ennél a pontnál Gubik is megszólalt, akit Tóth Andi követett, majd mikor Marics már sokadjára vett levegőt, hogy folytassa a gondolatmenetét, Lékai-Kiss Ramóna vágott közbe. A ValMar énekese itt megelégelte a dolgot,

felpattant a székéből és az ajtó felé vette az irányt,

a műsorvezetőnő viszont azonnal kapcsolt és utánarohant, hogy visszahozza. Mikor végre újra szóhoz jutott, Marics annyit közölt Gubikkal: amit az első adásban az AC/DC frontembereként nyújtott, nőként szerinte sokkal nehezebb lehetett megvalósítani, mint mondjuk Azahriaht.

Picit úgy tűnt, ez a hosszas vita Gubik Petrát megviselte, ráadásul a pontozás is elég érdekesen alakult. Kökény Attila és Lékai-Kiss Ramóna elmondása szerint azért adtak maximumot neki, mert szeretnék, ha továbbra is versenyben maradna. Na már most ezzel megint azt igazolták, hogy

a pontozásuk tulajdonképpen nem is az adott produkció reális értékelése,

ehelyett a saját vágyaikat tükrözi, amivel aláássák a zsűrizés hitelét. Egyre inkább bebizonyosodik, hogy a döntnökök közül Tóth Andi az egyetlen, aki nem fél kritikát mondani, és a pontozását is ehhez igazítja.

Tóth Andi lepontozta Schoblocher Barbarát

Valkusz Milán ismét női előadót kapott, Loalwa Brazként kellett lambadáznia. Szegény elég esetlenül mozgott, de az igyekezet látszott rajta, s bár a zsűritagok szerint több helyen csúszkált a hangja, ezt azért elég nehéz megítélni, mert kicsit úgy tűnt, mintha a háttérből rásegítettek volna az énekre – persze elképzelhető, hogy csak a hangosítás volt gyatra. Mindenesetre a többiekhez képest eléggé lepontozták Milót – Tóth Andi például, aki egyébként Kökény Attilával táncra is perdült a produkció alatt, mindössze hetesre értékelte az énekes teljesítményét.

Schoblocher Barbara lépett utoljára színpadra a versenyzők közül. A Blahalouisiana énekesnője Liza Minellit alakította, így végre kaptunk egy olyan dalt is, amiben tényleg nagyot kell énekelni. Schoblocher pedig rendesen ki is engedte a hangját, bár a zsűritagok között nem volt teljes az egyetértés a teljesítménye tekintetében. Marics Peti szerint amit láttak, ízig-vérig színház volt, Lékai-Kiss Ramónát pedig annyira lenyűgözte az egész, hogy a lábait az asztalra pakolva legszívesebben rágyújtott volna közben. Papp Szabi is méltatta Schoblochert, aki szerinte minden porcikájában és gesztusában hozta, amit kellett, s bár Kökény Attila az elején picit aggódott, az előadás közepétől úgy érezte, a helyére került minden. Egyedül Tóth Andi volt elégedetlen a látottakkal: az énekesnőnek egyáltalán nem jött át a produkció, amit a többiek maximumával ellentétben ő csak 8 pontra értékelt.

Kamarás Iván és Kiss Ernő Zsolt távozott

Az új szabályok szerint az ötödik adásban két versenyző búcsúzott. Az első körös szavazás lezárása után Till Attila kihirdette a napi győztest, aki Oláh Ibolya lett, majd pár perccel később az is kiderült, hogy Kamarás Iván kapta a legkevesebb szavazatot a nézőktől, így ő volt az első, akinek távoznia kellett. Bár a színész láthatóan komolyan vette a versenyt és egyáltalán nem lazázta el a feladatokat, kicsit olyan karakternek tűnt a többiek között, mint Stohl András az előző évadban. Feltehetőleg senki nem számított rá, hogy ő lesz a műsor győztese.

A második körös szavazás lezárása után – ahogy az lenni szokott – három előadó a veszélyzónába került: a zsűrinek Trap kapitány, Schoblocher Barbara és Kiss Ernő Zsolt közül kellett kiválasztania, kit mentenek meg. Ez mindig egy érdekes dolog, mert ahelyett, hogy mondanának egy-egy nevet, mindegyikük elkezd magyarázkodni, hogy miért nem a másik kettő közül választott, akik persze véleményük szerint szintén fantasztikusak, meg jó előadók, jól utánoznak, netán jó családapák – nem mintha az utóbbinak bármi köze lenne ahhoz, ki hogyan teljesít egy versenyben. Azt is furcsa hallani, amikor valaki végre kibök egy nevet, majd közli, hogy a másik kettő közül ki az, akit reményei szerint beszavaznak a nézők – ezzel ugyanis konkrétan elárulja, kit lökne ki szíve szerint a műsorból.

A három veszélyzónás versenyző közül a zsűri végül Schoblocher Barbarát mentette meg, a nézők pedig Trap kapitányt szavazták vissza a műsorba, így a második, akinek Kamarás Iván után búcsúznia kellett, Kiss Ernő Zsolt volt.

