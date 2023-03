Sztárban Sztár: Gubik Petra hangjától sírva fakadt a zsűri

Bár a csatorna félidőben teljesen szétverte a verseny izgalmát, azért így is voltak a Sztárban Sztár negyedik adásának emlékezetes pillanatai. Trap Kapitányból bombázót varázsoltak a maszkmesterek, Gubik Petra pedig olyan pontosan lemásolta Rúzsa Magdi hangját, hogy többen meg is könnyezték az ámulattól. Ezen a héten is távozott egy versenyző, Majoros Péter pedig több soron is befurakodott a műsorba. Lássuk a részleteket!

Zdroba Patrik, Tarján Zsófi és Halastyák Fanni kiesése után kilenc versenyzővel folytatódott vasárnap este a TV2 átalakulós műsora, amelyben idén öttagú zsűri, Lékai-Kiss Ramóna, Papp Szabi, Kökény Attila, Tóth Andi és Marics Péter pontozza a Magyarország legsokoldalúbb előadója címéért küzdő játékosok produkcióit. A korábbi adásokban ugyan az értékelés elég kaotikus volt, igaz, Tóth Andi próbálta erőltetni, hogy vegyék szigorúbban a véleményezést, ez eddig még nem valósult meg – ha el is hangzottak olykor élesebb kritikák, a pontszámok nem igazán tükrözték azokat.

Kissé túltolták a keresztpromót

A vasárnapi adásra egyébként egy csavarral is készültek a szerkesztők, amit a Sztárban Sztár házigazdája, Till Attila már az adás előtt megosztott a közösségi oldalán: az újabb kulisszavideóban Majoros Péterrel jelentkezett be, aki a negyedik rész meglepetésvendégeként érkezett a stúdióba. Amellett hogy a felvételen egymást oltogatták, megszellőztették azt is, hogy tulajdonképpen a Zsákbamacska című vetélkedő indulása indokolja a rapper jelenlétét, aminek ő az egyik arca.

Hiába, a TV2 csapata minden alkalmat megragad arra, hogy beszúrjon egy kis keresztpromóciót, ami az utóbbi hónapok nézettségi adatait tekintve működőképesnek tűnik. Ám amit vasárnap este műveltek, az minden eddigi önreklámon túltett. Az első hat versenyző produkciója után

konkrétan félbeszakították a Sztárban Sztárt egy Zsákbamacska-különkiadással,

amiben az átalakulós műsor zsűritagjai, műsorvezetője és versenyzői szerepeltek – ahogy azt a formátum megköveteli, jelmezekbe bújva. Bárkinek az ötlete volt, ezzel azért jól kitoltak azokkal a nézőkkel, akik a Sztárban Sztár miatt ülnek hosszú órákra vasárnap esténként a képernyő elé. Persze a csatorna oldala is érthető, hiszen ezen a műsoron keresztül érik el a legtöbb embert, mégis valahogy kicsit erőszakosnak, illetve erőltetettnek hatott ez a lépés.

Marics káromkodott, Tilla sértegetett

A versenyzők Ava Max slágerével nyitották meg az estét, amit a Zsákbamacskát reklámozva telepakoltak „fekete macskákkal”, ezt a vonalat pedig a későbbiekben sem engedték el – a zsűri asztalán is csücsült egy plüsskandúr, illetve a ruhamustra alatt is a cicák körül forgott minden. Ahogy az lenni szokott, Tilla és a döntnökök ismét extrém szerelésekben érkeztek, amelyek közül most elsőként Marics Péter ruházata tűnt ki, aki

egy szőrmebundás ujjú felsőben foglalt helyet.

Ezen el is viccelődtek egy darabig, mire sor került a többiekre is végre – Lékai-Kiss Ramóna bodros hajára Papp Szabi hívta fel a figyelmet, s bár Tóth Andi ruháján most valamiért nem rágódtak, azért leszögezhetjük, hogy ezúttal sem sikerült teljesen bebugyolálni az énekesnőt – bár Kiss Márk az Indexnek korábban azt nyilatkozta, erre az adásra zártabb szerelést tervezett neki, ehhez képest egy bugyi-melltartórészt hangsúlyozó, szűk csipkeruhában érkezett, ami a hasát és a derekát szabadon hagyta.

„Én imádom a fekete macskákat, nekem van otthon egy” – kanyarodott vissza nem sokkal később ismét a cicákra Tilla, majd azt is elárulta, hogy Pityunak hívják az állatot. Azt is hangsúlyozta, hogy pont ezért rá nem is hatnak a babonák, amit a ValMar duó énekese nem igazán hitt el.

Mi van akkor, ha állsz be a garázsba és átfut? Ó b.zmeg, Pityu!

– káromkodott egy hatalmasat Marics, mire Papp Szabi megjegyezte:

Szerintem Marics Peti megérkezett a műsorba.

Az adok-kapok alatt arra is kitértek, hogy Kökény Attila nemrég Jeruzsálemben járt, majd Tillának egy ponton sikerült Lékai-Kiss Ramónát megsértenie. A műsorvezető Tóth Andit faggatta, hogy érzi magát aznap este, majd megjegyezte:

Rami úgy nézett rád, mint egy ilyen jóságos nagymama!

„Kedves vagy, köszönöm! Életem bókja” – vágott vissza Lékai-Kiss Ramóna, mire Tilla kissé zavart magyarázkodásba kezdett.

Kiss Ernő Zsolt ijesztgetett, Trap kapitány sokkolt

A negyedik adásban Judy lépett először színpadra, Becky G-ként A nagy pénzrablás című sorozat Bella Ciao című slágerét előadva. Az énekesnő hangszíne remekül passzolt az előadóéhoz és a körítés is szépen visszahozta a klip hangulatát, ám ahogy azt a zsűri is észrevételezte, maga a produkció az eredetihez képest valahogy nem volt annyira energikus. Lékai-Kiss Ramóna azt is megjegyezte, a hangbéli egyezés igazából nem meglepő, hiszen ebből a szempontból ez a feladat nem mozdította ki a Judyt a komfortzónájából, ahogy szerinte a korábbi adásokban sem kényszerült ilyesmire. Becky G szexi magabiztosságát viszont egyöntetűen hiányolták a zsűritagok. Kivételesen ez most a pontozáson is látszott – mármint ahhoz képest, ahogy a korábbi adásokban értékelték a versenyzőket a döntnökök. Marics Péter például a látottakra mindössze 7 pontot adott.

Judy után Trap kapitány következett, aki női előadót kapott: Nicki Minaj bőrébe bújva állt színpadra. Bár az mindig megmosolyogtató, ha egy férfinak hölgyként kell bizonyítania, amivel persze általában maguk az előadók is tisztában vannak, így gyakran el is humorizálják az ilyen feladatokat – Molnár Tibor produkciója viszont így sem ment át bohóckodásba. Bár Tóth Andi szerint hangban nem hozta az előadót, ebben nem teljesen értünk vele egyet, a mozgása viszont valóban nem volt tökéletes a ráadott ormótlan lábbeliben. Marics Péter és Kökény Attila azért meglátta Molnárban a dögöt, és azon is elviccelődtek, vajon Tóth Andi párjának nőként mennyire jönne be az előadó – Kökény egyébként Papp Szabival és Lékai-Kiss Ramónával egyetértésben maximumpontra értékelte a produkciót.

Kiss Ernő Zsolt ebben az adásban óriási átalakuláson ment keresztül, már ami a külsejét illeti. A színész-táncművész Sam Smithként jelent meg és egy meglehetősen teátrális produkcióval állt színpadra. Hangban ugyan – ahogy azt Tóth Andi is észrevételezte – nem volt tökéletes, az összhatás viszont parádésra sikeredett, Marics Pétert elmondása szerint szabályosan meg is ijesztették a látottak.

Gubik Petra olyat énekelt, hogy többen sírva fakadtak

Schoblocher Barbarának ezúttal Ariana Grande jutott, ebben a szerepben pedig olyan hihetetlen teljesítményt nyújtott, hogy a zsűri állva tapsolta. Marics Péter meg is jegyezte, hogy a Blahalouisiana énekesnője igazi kincs ebben a műsorban. Az értékelésnél az is kiderült, hogy Lékai-Kiss Ramóna kisfiának a versenyzők közül Schoblocher a kedvence, aki egyébként pont tegnap ünnepelte a születésnapját, amit a zsűritől kapott 50 pont meg is koronázott szépen.

Az est ötödik produkcióját Sipos Tamás prezentálta, aki ebben az adásban MC Duckyt formálta meg. Bár az előadása most inkább volt parodisztikus, mint komoly, a zsűri olyan jól szórakozott rajta, hogy az értékelésnél csak úgy röpködtek a 10 pontok. Egyedül Tóth Andi adott 9-est a versenyzőnek.

Gubik Petra meglehetősen nehéz feladatot kapott a hétre: Rúzsa Magdit kellett utánoznia, ami egyáltalán nem egyszerű az énekesnő egyedi, ezer közül is felismerhető, rekedtes hangszíne miatt. Gubik az Aprócska Blues című számmal érkezett, amelyben ráadásul a minimál hangszerelés miatt pont az ének kap hangsúlyos szerepet, amit egészen döbbenetes módon sikerült visszaadnia. Szabályosan megfagyott a levegő a stúdióban, amikor

Gubik Petra konkrétan Rúzsa Magdiként eresztette ki a hangját, amit a zsűritagok közül többen meg is könnyeztek.

Lékai-Kiss Ramóna annyira meghatódott, hogy az értékelésnél sírásba fulladtak a szavai, de maga Gubik is könnyezett, amikor érzékelte, milyen óriási hatással volt a jelenlévőkre. Azon túl, hogy a döntnökök állva tapsoltak, Kökény Attila még a színpadra is kiszaladt, hogy kezet csókoljon a versenyzőnek, aki amellett, hogy mindenkitől maximumpontot kapott, a legutóbbi adáshoz hasonlóan napi győztesként végzett vasárnap este.

Gubik Petra produkciója után megérkezett Majoros Péter, aki – mint fentebb említettük – elsősorban a Zsákbamacska című műsor promója miatt volt jelen. Némi szóváltás után, ami többnyire közte és Marics Péter között zajlott, elkezdődött a játékos vetélkedő már fentebb említett különkiadása, szétbombázva az egész műsort.

Oláh Ibolyát ketten is lepontozták

Kamarás Iván ezúttal a Gipsy Kings énekesét alakította, és részben a választott dalnak köszönhetően egy kisebb bulit kerekített a stúdióban. A színész egyébként teljesen jól beleilleszkedett a szerepébe, a döntnökök pedig láthatóan mindnyájan nagyon jól szórakoztak az előadása alatt – igaz, maximumpontot végül csak Lékai-Kiss Ramónától kapott a teljesítményéért.

Oláh Ibolya egészen szokatlan öltözékben állt színpadra. Az énekesnő Miley Cyrust alakította, ehhez pedig bizony dögös szerelés dukál, ami érezhetően a zsűritagokat is mintha kissé zavarba hozta volna. Az énekesnő egy szőke parókát is kapott, ám a jellegzetes hangját nem sikerült cyrusosra változtatnia, amit a zsűri ezúttal meglepő módon egészen bátran észrevételezett. Papp Szabi azt is megjegyezte, hogy sokkal többet várt ettől a produkciótól, és nem is hezitált azon, hogy hét pontot adjon a látottakra, amiben Tóth Andi is csatlakozott hozzá.

Valkusz Milán zárta a sort vasárnap este, aki Macklemore bőrébe bújva igyekezett bizonyítani. A produkcióját külső helyszínről indította, ami mindig ad egy pluszt – ilyet egyébként ebben a szériában Trap kapitánytól láthattunk még a legelső adásban, amikor Desht kellett megformálnia. Valkusz értékelését Papp Szabi egy igen kellemetlen malőrrel kezdte: a zsűriasztalon elhelyezett fekete macskával bábozva, cicahangon kezdett bele a véleményezésbe, ami inkább volt kínos, mint vicces. Papp egyébként elsősorban azt észrevételezte, hogy hiányzott a produkcióból az eredeti előadó és inkább volt valkuszos, amit látott. Ebben van igazság, de azért nem állt rosszul az énekesnek ez a szerep, akkor sem, ha csak ketten voltak, akik maximumpontot adtak rá.

Molnárt ismét megmentették a döntnökök

Miután Till Attila kihirdette a napi győztest, aki ugye a mindenkit lenyűgöző Gubik Petra lett, visszatért a színpadra Majoros Péter, hogy a Kaly Rolanddal közös dalát bemutassa a nagyérdeműnek. Az újabb körös nézői szavazatok után a három veszélyzónás ebben az adásban Kiss Ernő Zsolt, Judy és Molnár Tibor lett, akik közül az utóbbit, azaz Trap kapitányt mentette meg ismét a zsűri. A negyedik adásban végül Judynak kellett elbúcsúznia.

